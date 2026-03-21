Manifestación de transportistas el 23 de marzo: las medidas que la PMT implementará en la ciudad

Para el lunes 23 de marzo está previsto que los agremiados de la Unión Nacional de Transportistas Guatemaltecos (Unitransgua) lleven a cabo una caravana masiva que iniciará a las 5 horas de ese día en distintos puntos de acceso a la ciudad capital. Esto, en protesta por el incremento registrado en los últimos días en los precios de los combustibles, situación que aseguran ha afectado seriamente sus operaciones.

Lo anterior fue confirmado por Marlon Prera, directivo de Unitransgua, quien aseguró que “el impacto en los precios de los combustibles ha generado consecuencias directas en los gastos diarios de los transportistas, poniendo en riesgo la sostenibilidad del servicio y sus operaciones”.

De esa cuenta, indicó que las caravanas que se realizarán este lunes serán la principal medida para solicitar al Gobierno que se implementen acciones para la regulación de los precios de los combustibles, así como medidas de fiscalización para evitar que continúe “la especulación” en los precios.

¿Dónde se realizarán las caravanas?

Según indicó Unitransgua, las caravanas se llevarán a cabo a partir de las 5.00 horas de lunes en los siguientes puntos:

Kilómetro 22 de la ruta al Pacífico

Desde Sanarate, en el kilómetro 10 de la ruta al Atlántico

En San Lucas Sacatepéquez

En el ingreso a la capital sobre la ruta a El Salvador

PMT implementará medidas

Ante la medida anunciada por los transportistas, la Policía Municipal de Tránsito de la ciudad de Guatemala implementará una serie de operativos ante el arribo de estas caravanas, que ingresarán por distintos puntos hacia la capital.

El portavoz de la PMT, Amílcar Montejo, afirmó que ya han sido notificados sobre dichas caravanas, que estarán circulando por los siguientes puntos de la ciudad:

Ruta al Atlántico, sobre la Calle Martí, en la zona 6

Ruta Interamericana, sobre la calzada Roosevelt y Anillo Periférico

Ruta al Pacífico, sobre la calzada Aguilar Batres y avenida Bolívar

Carretera a El Salvador, sobre el bulevar Vista Hermosa

Montejo afirmó que, ante esta situación, la PMT de la ciudad de Guatemala tendrá presencia en estos y otros puntos de la capital desde las primeras horas del lunes y estará implementando las siguientes medidas:

Agentes mantendrán presencia en vías principales antes de las 5.00 horas, porque muchos capitalinos saldrán antes de esa hora; el tránsito será prematuro al tomar medidas

Los carriles reversibles estarán activos antes de la hora habitual

Se monitoreará el recorrido de las caravanas y, en ciudad de Guatemala, están obligados a utilizar el carril derecho

Las caravanas se dirigirán a la zona 1; se prevé que muchos de los manifestantes avancen a eso de las 8.00 horas en esa área. Podrían verse afectados plaza la Constitución, Congreso de la República y la Casa Presidencial, en 6.ª avenida y 4.ª calle, zona 1

Ante ello, se recomienda a los capitalinos atender las recomendaciones y circular por las siguientes vías alternas en la zona 1:

Avenida Elena

Calle Martí

Bulevar La Asunción, zona 5

Centro Cívico

1.ª calle, desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hacia el templo La Candelaria, pasando por el parque Isabel La Católica y Cerrito El Carmen, en la zona 1

Además, se recomendó a los padres de familia que se mantengan en contacto con los centros escolares donde estudian sus hijos para conocer las medidas que tomarán ante estas movilizaciones y determinar si suspenderán clases o si se impartirán de manera virtual. Esto para evitar complicaciones al trasladar a los menores a sus centros de estudio.

También indicó que se realizarán las coordinaciones correspondientes con las entidades encargadas de seguridad ante cualquier contingencia o inconveniente que pueda suscitarse.