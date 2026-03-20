GRETEXPA se pronuncia por el combustible en Guatemala y los limitadores de velocidad en transportes

Por medio de un comunicado, el gremio de Transporte Extraurbano de Pasajeros (GRETEXPA) se pronunció este 20 de marzo acerca de varios aspectos viales, entre ellos el precio de los combustibles y la implementación del Sistema Limitador de Velocidad (SLV) en buses extraurbanos y transporte pesado.

Por medio de una conferencia de prensa, GRETEXPA reiteró su postura sobre los temas más recurrentes en Guatemala y, como primer punto, señaló que no está en contra de la implementación del SLV en los vehículos, pero que no es la única herramienta para evitar accidentes de tránsito.

"Siempre hemos reiterado que apoyamos la implementación del Sistema Limitador de Velocidad, aunque afirmamos que esto es solamente un paliativo que coadyuva a evitar los accidentes", afirmó GRETEXPA.

A su vez, enumeraron una serie de acciones para promover una mayor conciencia respecto a la educación vial, así como el cumplimiento de diferentes reglamentos para evitar accidentes de tránsito.

"¿Qué solicitamos que se implemente? Aspectos como la educación vial, la mejora de la infraestructura vial, la inspección vehicular, el control de velocidad, la conciencia pública, la capacitación de conductores, los controles de alcoholemia y la implementación de más políticas y leyes", señaló GRETEXPA en su escrito.

Dentro de los aspectos políticos y legislativos que GRETEXPA quiere que se establezcan en Guatemala están:

El cumplimiento del Reglamento de Pesos y Dimensiones de Vehículos de Carga en Guatemala

La implementación de básculas fijas y móviles para controlar el sobrepeso

La actualización de la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, contenida en el Decreto 45-2016

El respeto del cumplimiento del artículo 29 del Decreto 132-96 de la Ley de Tránsito

A su vez, GRETEXPA afirmó que, aunque el tiempo de implementación del SLV ha caducado, hay escasez de proveedores que brinden el servicio, además de no contar con los equipos necesarios para cubrir la demanda.

La entidad señaló que hay registradas 91 empresas, de las cuales 18 brindan servicio y, de estas, solo siete lo hacen a través de electroválvula.

"Aproximadamente el 51% de la totalidad de la flota de autobuses corresponde al año 2000 en adelante, lo que podría favorecer que el automotor se pueda gobernar a través de la computadora; sin embargo, han obviado hacer público que la mayoría de estos autobuses han sufrido cambios mecánicos, principalmente en la caja de velocidad, lo que provoca que se pierda la relación con la computadora", señaló el gremio.

Alza de combustible

GRETEXPA se pronunció por el alza de los precios de los combustibles y señaló que el incremento, en estas fechas, representa alrededor del 42.13%.

Dentro de este aspecto, la gremial indicó que han sido varias las propuestas presentadas en el Congreso para mitigar el alza de los precios de los combustibles, sobre todo el diésel.

"Se ha propuesto la Ley del Fondo de Compensación y Estabilización de Precios de la Gasolina Regular y Diésel, lo cual es bueno, pero no alivia de inmediato los inconvenientes económicos", afirma GRETEXPA.

Otras acciones mencionadas por la gremial son los amparos presentados ante posibles abusos en el alza del combustible y un subsidio de Q10 al diésel.

Solicitudes

En la parte final del comunicado, GRETEXPA solicitó diversas acciones tanto para el SLV como para el alza de los combustibles.

En primer lugar, la gremial pide que se instale una comisión, conformada por representantes del Ejecutivo y Legislativo, y líderes del transporte extraurbano, para discutir estos aspectos.

"Queremos que se conceda una prórroga de por lo menos 4 meses, lo que permitirá que las empresas certificadoras puedan actualizar sus inventarios y proveer los equipos e implementar el SLV sin ningún inconveniente", afirma la gremial.

Otra exigencia es que las autoridades "se abstengan de imponer multas" a transportes comerciales que no cuenten de momento con el SLV.

Finalmente, piden que se concrete para el próximo 24 de marzo al menos una de las propuestas para mitigar el precio de la gasolina.

"Actualmente es insostenible el costo operativo dentro del transporte; paralelamente, los precios de otros insumos también han aumentado, entre ellos las grasas, los aceites y los repuestos", reiteró la entidad.

Con respecto a las manifestaciones anunciadas para el lunes 23 de marzo por gremiales de transportistas, GRETEXPA afirmó que no apoya la paralización del servicio.

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