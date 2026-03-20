Manifestación de transportistas: conozca por dónde ingresarán a la capital, tramos que usarán y qué recomienda la PMT

El precio de los combustibles en Guatemala continúa en aumento, derivado del conflicto bélico que se registra en Medio Oriente, por lo que la economía ha comenzado a verse impactada en distintos sectores.

Ante esta situación, transportistas de carga y de pasajeros tienen programadas caravanas para el lunes 23 de marzo en la capital, para manifestar su rechazo al aumento del precio de los combustibles. Además, se pronunciarán sobre el Sistema Limitador de Velocidad.

Derivado del anuncio de los transportistas, se consultó a Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito de la capital, quien explicó los tramos por donde pasará la manifestación y otros aspectos relevantes.

Añadió que han sido notificados sobre las caravanas del transporte pesado y de buses extraurbanos para el lunes 23 de marzo.

Ingresos y recorridos de las caravanas

Explicó que los manifestantes recorrerán los ingresos a la capital desde los accesos por la ruta al Atlántico, la ruta al Pacífico, la ruta a El Salvador y la ruta Interamericana, a partir de las 5 horas.

Montejo explicó que las caravanas se movilizarán por la calzada Roosevelt, el Anillo Periférico, la calzada Aguilar Batres, la avenida Bolívar, la calle Martí y el bulevar Vista Hermosa.

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Añadió que se tiene previsto que las manifestaciones lleguen a la Plaza de la Constitución y al edificio del Congreso.

Advirtió que se prevé congestionamiento en las vías alternas, por lo que recomendó salir con tiempo prudencial para llegar a los centros de trabajo, de estudio o a puntos de encuentro.

Las caravanas están organizadas por la Unión Nacional de Transportistas Guatemaltecos (Unitransgua), en sus modalidades de carga y pasajeros.

Unitransgua advirtió en un comunicado que las manifestaciones podrían ser de tiempo indefinido y podrían extenderse a escala nacional, por lo que solicitó al Ministerio de Gobernación compartir la información con las gobernaciones departamentales.

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