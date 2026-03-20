Neto Bran cede ante presión social y deja sin efecto el aumento al pasaje en Mixco

El alcalde de Mixco, Neto Bran, dejó sin efecto este viernes 20 de marzo el aumento al pasaje del transporte público menos de 24 horas después de haber autorizado una tarifa escalonada, tras el rechazo de la mayoría de vecinos expresado en redes sociales, informó el propio jefe edil.

La decisión fue anunciada por el jefe edil mediante un mensaje dirigido a la población, en el que indicó que la medida inicial respondía al incremento en el precio de los combustibles y a una solicitud de transportistas, quienes argumentaron dificultades para continuar operando.

“Queda sin efecto la autorización que había otorgado al transporte público para que tuviera una tarifa escalonada”, afirmó Bran, quien añadió que decidió revertir la disposición al considerar el descontento ciudadano.

El alcalde explicó que la propuesta buscaba evitar un paro del servicio, como ocurrió durante la pandemia, cuando los usuarios debían recurrir a mototaxis y taxis con tarifas elevadas. Según señaló, la intención era mantener la movilidad en el municipio ante el alza del diésel.

Sin embargo, tras analizar las reacciones de la población, aseguró que optó por escuchar “el clamor de la mayoría” y desistir del incremento.

Además, instruyó a los transportistas —incluidas rutas express, alimentadoras, taxis y mototaxis— a no aplicar ningún aumento en el pasaje a partir del sábado 21 de marzo.

Bran también criticó al Gobierno por no adoptar medidas para mitigar el impacto del alza de los combustibles, y señaló que se pudo haber intervenido en los precios o reducir impuestos para evitar el encarecimiento generalizado.

Contexto de la medida

La decisión fue confirmada el jueves 19 de marzo por el vocero municipal, Mynor Espinoza, quien explicó en entrevista con Prensa Libre Radio que el ajuste tarifario había sido solicitado por la Cámara de Movilidad Estratégica de Transporte.

Según Espinoza, el objetivo era evitar la suspensión del servicio, lo que habría afectado a miles de usuarios que dependen diariamente del transporte público.

El esquema planteado contemplaba que, si el combustible se ubicaba entre Q28 y Q40 por galón, el pasaje sería de Q6. Si el precio subía de Q40.01 a Q45, la tarifa aumentaría a Q7. En caso de superar los Q45, los transportistas podrían fijar libremente el costo del pasaje.

La medida sería temporal y dependía del comportamiento del precio del diésel. De acuerdo con las autoridades, si el combustible bajaba, la tarifa regresaría a Q5.

Contexto internacional

El aumento en el precio de los combustibles ocurre en medio de tensiones en Medio Oriente, lo que ha generado presiones en los mercados energéticos y ha incidido en el alza de los derivados del petróleo.

Pese a ello, el alcalde insistió en que las autoridades centrales no han tomado acciones para contener el impacto en la población.

“Yo hago lo que la mayoría dice”, reiteró Bran al justificar la decisión de cancelar el incremento al pasaje.