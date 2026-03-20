Caravanas de transportistas el lunes 23 de marzo: confirman protesta y alertan crisis por el precio del combustible

Representantes del sector transporte confirmaron que el lunes 23 de marzo realizarán caravanas en distintos puntos del país como medida de protesta por el incremento en el precio de los combustibles, el cual —aseguran— afecta gravemente su operación.

Marlon Prera, directivo de la Unión Nacional de Transportistas Guatemaltecos (Unitransgua), indicó que la actividad se llevará a cabo pese a versiones sobre una posible cancelación.

Según el sector, el aumento en el costo del combustible ha generado un impacto directo en los gastos diarios, lo que compromete la sostenibilidad del servicio. Los transportistas señalaron que el consumo ha encarecido en comparación con meses anteriores.

Advirtieron que la situación es crítica, ya que se encuentran cerca de reducir operaciones o incluso retirar unidades de circulación por falta de rentabilidad. Añadieron que el encarecimiento no solo afecta a los propietarios, sino también a pilotos, mecánicos y al funcionamiento general del sector.

Además, cuestionaron que los incrementos actuales no están justificados, debido a que —según indicaron— el combustible en venta proviene de compras realizadas a precios anteriores más bajos. Por ello, señalan posibles prácticas irregulares en la fijación de precios.

El objetivo de las caravanas es exigir al Gobierno acciones para regular y fiscalizar los precios del combustible, y evitar lo que califican como especulación en el mercado.

Las caravanas están programadas para iniciar a las 5.00 horas desde distintos puntos:

Pacífico: kilómetro 22

Atlántico: desde Sanarate hacia el kilómetro 10

Occidente: San Lucas Sacatepéquez

Oriente: sector de Casa de Dios

Los organizadores indicaron que la jornada está prevista únicamente para ese día; sin embargo, no descartan mantener medidas de presión, incluso con presencia continua frente al Congreso y el Palacio Nacional de la Cultura, si no obtienen respuesta de las autoridades.

El estado de prevención permite a las autoridades limitar ciertas actividades, como reuniones o manifestaciones que puedan alterar el orden público, así como facilitar operativos de seguridad y controles en espacios públicos. A diferencia del estado de sitio, no suspende garantías constitucionales, pero sí otorga facultades especiales a las fuerzas de seguridad para mantener el control.

Según el Gobierno, la medida se mantiene vigente en departamentos con alta incidencia delictiva, incluidos Guatemala, Escuintla, Izabal, Petén, San Marcos y Huehuetenango, donde se han intensificado operativos contra estructuras criminales.

Se solicitó una postura al Ministerio de Gobernación sobre si estas acciones riñen con el estado de prevención; sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

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