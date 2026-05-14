CC remite amparo a sala de Apelaciones y abre posibilidad de repetir elección de fiscal general

A tres días del relevo en el Ministerio Público (MP), la Corte de Constitucionalidad (CC) remitió a una sala de Apelaciones un amparo que, de ser declarado con lugar, podría poner en riesgo el cambio de mando previsto para el próximo 17 de mayo próximo.

La acción judicial surge en medio del proceso de transición entre la actual fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, y su sucesor, Gabriel García Luna, quien fue nombrado recientemente por el presidente Bernardo Arévalo para dirigir el MP durante el período 2026-2030.

El recurso legal busca revertir el proceso de elección de fiscal general y anular la nómina de candidatos integrada por la Comisión de Postulación. La intención del amparo es que también se excluya a fiscales y defensores públicos bajo el mismo criterio utilizado previamente para dejar fuera a jueces de carrera.

El amparo sostiene que la carrera fiscal y la carrera de defensor público no deben contabilizarse como experiencia profesional válida para optar al cargo de fiscal general, debido a que, según el argumento del interponente, no son compatibles con el ejercicio liberal de la abogacía.

Los magistrados de la CC analizarían este jueves la acción legal, aunque finalmente decidieron remitirla a una sala de Apelaciones para su trámite correspondiente.

Si la sala designada declara con lugar el amparo, existe la posibilidad de que el proceso de integración de la nómina de aspirantes se repita con nuevas reglas de evaluación. Ese escenario también podría dejar sin efecto el nombramiento de García Luna como jefe del Ministerio Público.

La resolución ocurre mientras avanza el proceso de transición institucional. Este jueves 14 de mayo se efectuó una reunión entre Porras Argueta y García Luna, en el inicio formal del relevo administrativo dentro del MP.

El pasado 12 de mayo, la CC no otorgó amparos provisionales en un grupo de recursos, decisión que permitió mantener vigente el trabajo realizado por la comisión de postulación, la nómina de seis candidatos entregada al presidente Bernardo Arévalo y el nombramiento de García Luna.

María Consuelo Porras dejará el cargo luego de ocho años al frente del Ministerio Público. Su sustituto deberá asumir funciones el próximo domingo 17 de mayo.

Entre las acciones conocidas el 12 de mayo figuraba un amparo presentado por José Chic, diputado de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS); otro promovido por Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, integrantes de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT).

Además, Fernando Linares Beltranena, constituyente y exdiputado del Congreso, presentó una acción de inconstitucionalidad relacionada con el mismo proceso; sin embargo, ninguna de las acciones obtuvo resolución provisional.

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