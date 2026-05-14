Arena Gallo abrirá en Cayalá con capacidad para 14 mil 500 asistentes y producción para espectáculos internacionales

Arena Gallo, un recinto con capacidad para más de 14 mil 500 personas, se construye en el área de Cayalá, zona 16 capitalina, como un proyecto orientado a conciertos, convenciones, espectáculos deportivos y actividades corporativas en Guatemala y Centroamérica.

Según los desarrolladores, la obra abarcará más de 90 mil metros cuadrados y busca posicionarse como un nuevo referente regional de entretenimiento y producción de eventos internacionales.

Los promotores indicaron que la infraestructura contará con ingeniería acústica, diseño y operación de nivel internacional, además de soluciones de movilidad, accesos, parqueos y logística para reducir el impacto vial durante las actividades masivas.

Juan Pablo García, de Factor, empresa a cargo del proyecto, afirmó que Arena Gallo “representa mucho más que una nueva infraestructura” y destacó que el recinto refleja “la capacidad de Guatemala de pensar en grande, construir con visión y crear proyectos que transforman la manera en que vivimos las experiencias”.

El proyecto cuenta con el acompañamiento de Oak View Group (OVG), empresa dedicada al desarrollo y operación de arenas y recintos de entretenimiento en distintos países.

Los responsables del proyecto señalaron que los espacios interiores estarán inspirados en elementos representativos de Guatemala, como volcanes, lagos, texturas y paisajes naturales.

Empleo y desarrollo económico

Gustavo Zachrisson, de Zacsa, informó que durante la fase de construcción se han generado más de mil 500 empleos.

Añadió que la meta es posicionar a Guatemala dentro del circuito internacional de grandes espectáculos y eventos masivos.

“Ya no se trata solo de traer eventos, sino de cómo se viven, elevando la calidad, expectativa e industria”, expresó Zachrisson.

Héctor Leal, de Grupo Cayalá, señaló que el proyecto forma parte del crecimiento urbano y comercial impulsado en ese sector durante los últimos años.

Según Leal, la arena contribuirá a atraer nuevas audiencias y fortalecerá el desarrollo económico del área.

Impacto turístico

Harris Whitbeck, director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), afirmó que la inversión refleja confianza en el país y podría impulsar nuevos hoteles, comercios y desarrollos inmobiliarios.

Whitbeck indicó que proyectos de este tipo contribuyen a fortalecer las condiciones para atraer inversión y turismo.

“Guatemala está lista para crecer, atraer inversión y convertirse en uno de los destinos más relevantes de América Latina”, expresó.

Espacio para conciertos y espectáculos

Ricardo Pontaza, gerente de Mercadeo de Gallo, afirmó que Arena Gallo será “el primer recinto de clase mundial” concebido como un centro estratégico de eventos para Centroamérica.

El proyecto está diseñado para albergar conciertos, espectáculos familiares, eventos deportivos, convenciones y producciones internacionales.

Javier Arzú, de ASA Promotions, señaló que durante años la industria del entretenimiento en Guatemala ha tenido que adaptar explanadas, parqueos y otros espacios que originalmente no fueron diseñados para espectáculos masivos.

Según Arzú, la nueva infraestructura permitirá mejorar aspectos relacionados con producción, logística, accesos y atención al público.

Al finalizar la actividad fue presentado oficialmente el proyecto Arena Gallo, el cual, según sus impulsores, busca marcar una nueva etapa para la industria del entretenimiento en Guatemala.

El exterior de Arena Gallo combinará iluminación, accesos y diseño contemporáneo en un recinto para espectáculos internacionales en Cayalá. (Foto Prensa Libre: Cortesía ASA Promotions)

El lobby de Arena Gallo contará con espacios inspirados en volcanes, lagos y elementos naturales de Guatemala para recibir a más de 14 mil 500 asistentes. (Foto Prensa Libre: Cortesía ASA Promotions)

Una de las áreas exteriores de Arena Gallo integrará espacios de circulación, accesos y logística para mejorar la experiencia del público durante conciertos y eventos masivos. (Foto Prensa Libre: Cortesía ASA Promotions)

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