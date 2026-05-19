“Que me perdonara y que la amo”: padre de Litzy Cordón revive el secuestro de su hija y pide justicia en Zacapa

A más de cinco años del secuestro y asesinato de Litzy Cordón en Teculután, Zacapa, su padre recordó las llamadas en las que exigían Q5 millones por la liberación de la joven, el momento en que identificó su cuerpo y el dolor que aún acompaña a la familia, mientras el juicio contra Kevin Rivas Cordón, primo de la víctima y único procesado en el caso, entra en su etapa final en el Tribunal de Mayor Riesgo B

“Que los problemitas que pudimos haber tenido me los perdonara y que la amo”. Esa es la frase que Edgar Cordón dice que le habría dedicado a su hija Litzy Amelia Cordón Guardado, si hubiera tenido la oportunidad de hablar con ella por última vez.

Litzy, de 20 años, estudiaba Trabajo Social porque, según su padre, quería ayudar a otras personas. Sus planes quedaron truncados el 5 de octubre del 2020, cuando fue secuestrada en Teculután, Zacapa. Un día después, su cuerpo fue localizado.

A más de cinco años del crimen, la familia de Litzy pide justicia mientras el proceso contra Kevin Rivas Cordón, primo de la víctima y único procesado en el caso, se acerca a una resolución en el Tribunal de Mayor Riesgo B.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, Edgar Cordón relató cómo comenzó el secuestro, las amenazas que recibió la familia, el momento en que identificó el cuerpo de su hija y lo que espera del tribunal.

“Querían Q5 millones”

Cordón recordó que el 5 de octubre del 2020 regresó a su casa después de haber salido a un terreno, cuando su madre le contó que habían recibido una llamada.

“Me dijeron que Litzy la niña la tiene secuestrada y que están pidiendo rescate de Q5 millones”, relató.

El padre de la joven afirmó que desde ese momento “empezó el calvario” para la familia. Luego, dijo, comenzó a comunicarse con el supuesto negociador del secuestro. “Ellos me dijeron que teníamos que cancelar, si queríamos tener a Litzy, Q5 millones”, expresó.

El Tribunal de Mayor Riesgo B está por resolver el caso por el secuestro y asesinato de Litzy Cordón. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Según Cordón, los secuestradores exigían el dinero con amenazas. “Eran tajantes de que les pagáramos ese dinero (...) porque si no a ella le iban a quitar la vida”, dijo.

“El cuerpo de ella lo van a encontrar en un callejón”

Cordón indicó que la familia acudió a la Policía Nacional Civil para denunciar el secuestro. Horas después, afirmó, recibió otra llamada.

“Ustedes ya pusieron en alerta a las autoridades (...) y lo que van a conseguir es que el cuerpo de ella lo van a encontrar en un callejón”, recordó.

El 6 de octubre del 2020, el cuerpo de Litzy fue localizado en el caserío Los Pasitos, en Los Puentes, Teculután. “Lamentablemente era el de ella”, dijo Cordón al recordar el momento en que las autoridades le pidieron identificar el cuerpo.

El padre relató que encontró a su hija “boca arriba” y “acostada en un montón de monte”. “Fue demasiado difícil presenciar eso (...) no lo soporté, me tuve que mover de ahí”, expresó.

La familia pide justicia

El juicio contra Kevin Rivas Cordón comenzó el 15 de enero del 2026 y está en su etapa final. La familia espera que el tribunal emita una sentencia condenatoria.

“Pedimos justicia (...) creemos que sí son suficientes para que las juezas determinen condenar a la persona acusada”, dijo Cordón.

También afirmó que espera que el señalado no quede en libertad. “Que sea la justicia para que esa persona ya no ande en libertad haciéndole más daño a otras personas”, agregó.

Familiares y vecinos de Litzy Cordón acompañan el proceso judicial en Teculután, Zacapa. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Edgar Cordón aún conserva la motocicleta que Litzy usó por última vez el 5 de octubre del 2020. Según el relato compartido, el padre la utiliza para movilizarse por varios sectores de Teculután, como un recuerdo permanente de su hija y de los hechos que la familia espera que no queden impunes.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.