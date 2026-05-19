Caso Litzy Cordón: juezas efectúan inspección ocular en los lugares que recorrió la víctima el día de su secuestro

Juezas que integran el Tribunal de Mayor Riesgo B desarrollan este martes 19 de mayo una inspección ocular en los lugares que recorrió Litzy Cordón el día de su secuestro, el 5 de octubre del 2020.

Durante el recorrido en Teculután, Zacapa, vecinos acompañan a la familia de la víctima y exigen justicia por el crimen.

Las personas portan playeras y pancartas en las que exigen que se haga justicia en el caso, mientras las autoridades se refieren a la ubicación de algunos inmuebles.

Las juzgadoras han recorrido la aldea Barranca Seca y el caserío La Colina de la Vega del Cobán, en Teculután.

El 15 de enero del 2026 comenzó el juicio contra Kevin Manolo Rivas Cordón, acusado por el Ministerio Público de plagio o secuestro y asesinato en agravio de su prima, Litzy Amelia Cordón Guardado, de 20 años.

La joven estudiaba Trabajo Social. El 5 de octubre del 2020 fue vista por última vez mientras conducía una motocicleta tipo pasola en Teculután. Un día después, su cuerpo fue localizado.

Luego del secuestro, la familia de Litzy recibió una llamada en la que exigían Q5 millones por su liberación. Según la investigación, al no obtener el dinero, los responsables la mataron.

El dictamen pericial del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, al que tuvo acceso Prensa Libre, detalla que la joven fue golpeada, presentaba señales de haber sido sujetada por la fuerza y abusada sexualmente.

Para leer más: Kevin Rivas declara en el juicio por la muerte de su prima Litzy Cordón y señala a su primo como presunto responsable

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