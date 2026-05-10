Clima extremo amenaza cultivos en Guatemala por calor, baja humedad y lluvias intensas

El reporte, elaborado por la Dirección de Información Geográfica del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) y actualizado este fin de semana, señala que amplias regiones del país presentan menos del 25 % de humedad en el suelo, especialmente en áreas del norte, centro y oriente.

“El análisis de humedad del suelo evidencia que gran parte del territorio nacional presenta niveles inferiores al 25 %, principalmente en regiones del norte, centro y oriente del país, indicando limitada disponibilidad de agua en el suelo y condiciones favorables para el estrés hídrico en los cultivos”, detalla el boletín agrometeorológico.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a los productores agrícolas reforzar las prácticas de conservación de humedad antes de iniciar las siembras correspondientes a la temporada lluviosa, que comienza en mayo.

Entre las medidas sugeridas destacan el uso de cobertura vegetal, incorporación de materia orgánica y reducción de la exposición directa del suelo para conservar la humedad disponible.

El informe también identifica áreas con mejores condiciones de humedad, entre el 51 % y 75 %, en sectores de San Marcos, Quetzaltenango, Sololá y Suchitepéquez.

Sin embargo, en estas regiones el Maga recomendó mantener vigilancia sobre los sistemas de drenaje en parcelas y cultivos, debido a la posibilidad de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y actividad local durante el fin de semana.

Recomendaciones para productores

El boletín agrometeorológico incluye varias recomendaciones dirigidas al sector agrícola y pecuario:

Implementar prácticas de conservación de humedad, como incorporación de materia orgánica y labranza mínima.

Realizar siembras únicamente cuando el suelo presente condiciones adecuadas de humedad, para evitar pérdidas por germinación irregular.

Mantener vigilancia sanitaria del hato ganadero, ya que las condiciones cálidas y húmedas favorecen la aparición de parásitos y enfermedades.

Garantizar suficiente agua limpia y fresca al ganado para reducir los efectos del estrés provocado por las altas temperaturas.

Alertan riesgos para cultivos por clima extremo

El boletín agrometeorológico oficial, elaborado con información del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), advierte que durante el inicio de la semana podrían registrarse altas temperaturas superiores a los 35 grados centígrados y lluvias acumuladas mayores a 100 milímetros, condiciones que representan riesgo para diversos cultivos en varias regiones del país.

La información fue validada por el Centro de Información Estratégica Agropecuaria y señala que los municipios de Huehuetenango figuran entre las áreas más expuestas a daños por lluvias intensas.

Según el reporte, entre los cultivos vulnerables por exceso de lluvia en Huehuetenango se encuentran las hortalizas, café, pastos, maíz y frijol.

En cuanto a las altas temperaturas, el boletín identifica posibles afectaciones en cultivos de tabaco, banano, café, maíz y frijol, cítricos, caña de azúcar, palma de aceite, melón, pastos, hortalizas, piña y arroz.

“El análisis de humedad del suelo evidencia que gran parte del territorio nacional presenta niveles inferiores al 25 %, principalmente en regiones del norte, centro y oriente del país".

La alerta por calor extremo abarca principalmente a productores de Retalhuleu, Escuintla, Santa Rosa, Alta Verapaz, Quiché y Petén.

El informe subraya que las altas temperaturas no solo afectan de forma directa a los cultivos, sino que también aceleran la evapotranspiración, provocando una pérdida más rápida de humedad en el suelo.

“Esto puede generar estrés hídrico en las plantas incluso cuando se han registrado lluvias recientes, especialmente en suelos con poca cobertura vegetal”, destaca el boletín.

Las autoridades recomiendan a los productores fortalecer las prácticas de conservación de humedad y monitorear constantemente las condiciones climáticas para reducir el impacto en las actividades agrícolas y pecuarias.