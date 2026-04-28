Golpe de calor: cómo evitarlo, qué síntomas tiene, qué hacer si se presenta y cómo enfrentar las altas temperaturas



El golpe de calor es una afección causada por el sobrecalentamiento del cuerpo. Esto suele suceder debido a la exposición a altas temperaturas o a la actividad física prolongada en esas condiciones. Existen algunas etapas en la lesión por calor, y el golpe de calor es la más grave. Este se produce si la temperatura corporal se eleva a 40 grados centígrados o más, explica la Clínica Mayo.

El golpe de calor necesita atención médica de emergencia. Si no se trata, puede dañar rápidamente el cerebro, el corazón, los riñones y los músculos. El daño empeora cuanto más se retrasa el tratamiento, lo que aumenta el riesgo de sufrir complicaciones graves o la muerte.

Este puede darse por estar en un ambiente caluroso que aumenta la temperatura corporal interna. También se presenta al realizar una actividad extenuante.

El uso de ropa gruesa, el consumo de alcohol y la deshidratación por no beber suficiente agua para recuperar los líquidos también afectan al cuerpo.

¿Por qué es esencial el agua en el cuerpo?

El agua es esencial en los procesos del cuerpo. Es vital en la digestión, absorción y excreción, y además tiene participación fundamental en la estructura y función del sistema circulatorio, así como medio de transporte para los nutrientes y todas las sustancias del cuerpo.

La pérdida del 20% del agua corporal puede producir la muerte, y la pérdida de solo el 10% produce alteraciones graves.

Los síntomas más sencillos de la deshidratación son sequedad de boca y lengua, sed, dolor de cabeza, letargo, fatiga, sequedad de la piel, debilidad muscular, aturdimiento, mareos y falta de concentración.

Mientras, las personas con deshidratación severa pueden presentar ojos hundidos, falta de lágrimas, fontanelas hundidas (especialmente en bebés), hipotensión (presión arterial baja), taquicardia y, en el peor de los casos, inconsciencia.

☀️ ¡Las altas temperaturas también representan un riesgo! ☀️



Los Bomberos Voluntarios te brindamos algunas recomendaciones para prevenir golpes de calor y deshidratación durante esta temporada: pic.twitter.com/cKZ06hvLxF — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) April 28, 2026

Tener sed es un síntoma de alerta importante de deshidratación. También verifique su orina: mientras más incolora sea, refleja que sus niveles de agua son apropiados. Por el contrario, su color y olor fuertes indican la necesidad de agua en el cuerpo.

Los Bomberos Voluntarios compartieron algunas recomendaciones para la época de calor. En una comunicación en redes sociales se sugiere:

Abrir las ventanas temprano y por la noche

Tomar agua, aunque no se tenga sed

Usar gorra, sombrero o sombrilla

Aplicar bloqueador solar y reaplicarlo cada 2 o 3 horas

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros

Reducir actividades al aire libre entre 10 y 16 horas

No dejar encendedores, aerosoles ni botellas plásticas expuestas al sol

Ventilar el vehículo antes de subirse

¿Qué hacer si se presenta un golpe de calor?

Si considera que atraviesa por un golpe de calor es imporante ir al médico, además Clínica Mayo hace las siguientes recomendaciones:

Es importante llevar a la persona a la sombra o a un ambiente cerrado, quitarle el exceso de ropa y enfriarla con cualquier medio disponible: colóquela en una bañera con agua fría o en una ducha fresca, rocíela con una manguera de jardín, pásela una esponja con agua fresca, abaníquela mientras la rocía con agua fresca, o colóquele compresas de hielo o toallas húmedas y frías sobre la cabeza, el cuello, las axilas y la ingle.

Las recomendaciones y errores para hidratarse

El agua se pierde a diario con acciones como respirar, sudar, orinar o evacuar. Esto hace importante el consumo frecuente de agua por medio de bebidas y alimentos. ¿Cuánto se necesita? Aunque se ha dicho que ocho vasos diarios de agua son suficientes, cada persona podría necesitar cantidades diferentes, según su constitución y actividad física.

Las National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina) determinaron que el consumo para hombres es de un poco más de tres litros y para las mujeres de 2.7 litros diarios aproximadamente, lo cual podría representar entre 15 y 11 tazas.

El agua es la mejor recomendación para alcanzar los niveles óptimos. Lo que se come también influye: los alimentos con mayor contenido de agua son la lechuga, el apio, el pepino, la espinaca, las zanahorias, la sandía, las naranjas, las manzanas y las uvas, por mencionar algunos.

La Clínica Mayo informa, además, que otras bebidas beneficiosas en este proceso de hidratación son la leche, el jugo y los tés de hierbas.

Es importante conocer que el café, aunque es una bebida, en altas cantidades tiene un efecto diurético que podría contribuir a la deshidratación. También se ha demostrado este efecto en las bebidas alcohólicas y las sodas.

Se indica que las bebidas isotónicas solo se deben consumir cuando se hace ejercicio intenso durante más de una hora. Estas bebidas ayudan a reponer los electrolitos perdidos a través de la transpiración. Las bebidas energizantes, por el contrario, tienen un alto contenido de cafeína u otras sustancias estimulantes, azúcar y otros aditivos, y su propósito no es hidratar.

Aunque es poco frecuente, también se debe evitar tomar demasiada agua. Cuando esto sucede y los riñones no pueden eliminar el exceso, el contenido de sodio en la sangre se diluye, lo que produce hiponatremia, peligrosa para el ser humano.