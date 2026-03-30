Invasiones arrasan con la selva en Laguna del Tigre y amenazan su biodiversidad

El Parque Nacional Laguna del Tigre, en Petén, es el humedal más grande de Guatemala. Con una extensión de 337 mil 899 hectáreas, las invasiones y actividades ilegales carcomen la selva, hábitat de especies emblemáticas como el jaguar, la danta y la guacamaya roja, ya diezmadas en el país.

Un sobrevuelo realizado por el fotógrafo conservacionista Sergio Izquierdo mostró en imágenes el daño causado en el área. Desde el aire, entre nubes de humo, se observa cómo el fuego consume los árboles para construir pistas clandestinas y fincas ilegales, y cientos de árboles para crear potreros. Allí también operan el narcotráfico y el crimen organizado.

El video publicado la semana pasada en la red social TikTok evidencia que la selva está desapareciendo y que, en su lugar, quedan grandes extensiones de terreno “desnudo”. Izquierdo advierte de que los invasores han abierto kilómetros de brechas que en cualquier momento pueden ser incendiadas para devastar aún más la zona.

La alerta sobre el deterioro del área ha sido reiterada por organizaciones y expertos. Rony Alberto García Anleu, director del Departamento de Investigaciones Biológicas de Wildlife Conservation Society (WCS) Guatemala, que trabaja en el área en la conservación y rescate de la guacamaya roja, es testigo de las múltiples amenazas que hay en el lugar.

“Si perdemos el sitio, vamos a perder una buena cantidad de biodiversidad del país”, sentenció, y calificó el deterioro de la selva como “un cáncer” que, de no detenerse, “terminará con toda la reserva”.

El Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala (Cofaqui) también expresó preocupación por la deforestación, las invasiones ilegales y el cambio ilícito del uso del suelo en esta área, que forma parte de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM).

El parque es uno de los ecosistemas más importantes de Mesoamérica, clave para la regulación del clima, la seguridad hídrica y el desarrollo de comunidades que dependen del uso sostenible del bosque.

Según el Cofaqui, las actividades ilegales provocan pérdida acelerada de cobertura forestal, fragmentación de hábitats, debilitamiento institucional y mayor riesgo para la seguridad territorial.

🌳 #AlertaAmbiental: COFAQUI denuncia avance de invasiones y deforestación en Laguna del Tigre



‼️ El Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala ( @CofaquiGuate), a través de su Comisión de Medio Ambiente y Biodiversidad, advierte sobre la grave pérdida de bosque,… pic.twitter.com/GImTuXuxhZ — Factor 4 (@Factor4_GT) March 24, 2026

La entidad considera insuficiente la respuesta del Estado y pide acciones inmediatas para detener las invasiones, combatir las actividades ilícitas y fortalecer la presencia institucional.

Impacto acumulado

La ocupación ilegal de tierras es uno de los principales cánceres en la Laguna del Tigre. El fenómeno empezó alrededor del 2003 y se agravó en el 2009, según Gerardo Paiz, subsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).

“Desde el 2000 es uno de los sitios con más área quemada por año. Las tierras ocupadas ilícitamente se destinan a la ganadería y, en algunos casos, al trasiego de droga, al paso de ganado y de personas de manera ilegal hacia México”. Gerardo Paiz, subsecretario ejecutivo del Conap

Enfatizó: “Todas las actividades que se desarrollen dentro de la Laguna del Tigre que no sean de conservación son ilegales”.

La zona se caracteriza por vegetación baja; hay árboles, pero están dispersos. Como humedal tiene capacidad de regeneración relativamente rápida, por lo que, si las áreas ocupadas fueran liberadas, podrían recuperarse en dos o tres años.

Datos del Conap indican que el 59% de los ecosistemas dentro de la Laguna del Tigre están en buen estado. Sin embargo, el 41% restante ha sido impactado por actividades ilícitas, principalmente la creación de potreros.

Entre los ocupantes ilegales se ha identificado a pobladores locales y personas provenientes de Jutiapa, Jalapa, Chiquimula, Zacapa e Izabal.

En la imagen se observan áreas invadidas dentro de la Laguna del Tigre por presuntos campesinos, un problema que lleva años y que carcome la selva. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Conap ha presentado denuncias ante el Ministerio Público y coordina acciones con el Consejo Nacional de Seguridad, ya que el problema escaló a un asunto de “seguridad nacional”, y rebasa las competencias de la institución.

“Coordinamos con los ministerios de Defensa, Gobernación y Ambiente, porque no estamos armados y muchos de los invasores sí lo están”, resaltó Paiz.

Por otro lado, señaló que con el retiro de la empresa Perenco del Parque Nacional Laguna del Tigre el año pasado, en el lugar se instaló un campamento militar para frenar las amenazas y la presión en el territorio, que se extienden a la zona de usos múltiples de la RBM.

La destrucción del área afecta directamente a la fauna. En el lugar habitan especies como el jaguar, la danta o tapir y la guacamaya roja, de la cual quedan unos 500 ejemplares en el país, según el Conap.

Laguna del Tigre es el hábitat natural de la guacamaya roja en Guatemala. El deterioro del área pone en riesgo la especie. (Foto Prensa Libre: Cortesía WCS Guatemala Program)

“Los únicos espacios que les quedan a estas especies para existir en Guatemala son las selvas en buen estado de conservación. Nos preocupa y no podemos ser indiferentes a esta situación”, agregó Paiz.