Acusan a “Diddy” Combs de otros dos delitos antes de su juicio por tráfico sexual en mayo

Según la nueva imputación, la Fiscalía federal del distrito sur de Nueva York acusa al artista de un nuevo delito de tráfico sexual y otro de transporte con fines prostitución, en ambos casos relacionados con la misma víctima, que no aparece identificada, entre 2021 y 2024.

Combs, de 55 años, está preso en una cárcel de Brooklyn desde su arresto en septiembre de 2024 y ha sido acusado de conspiración para cometer crimen organizado, tráfico sexual bajo fuerza, fraude o coacción, y transporte con fines de prostitución.

El también empresario se ha declarado no culpable de los cargos hasta ahora, ya que asegura que las conductas de las que se le acusa fueron consentidas, y está llamado a comparecer por los nuevos delitos el próximo 25 de abril en una audiencia previamente programada.

Los abogados de Combs dijeron en una nota a los medios que los nuevos delitos no se refieren a “nuevas alegaciones” o nuevas víctimas, sino a “antiguas novias”, e insistieron en que eran relaciones consentidas.

