Lanzan el tráiler del documental de Sean “Diddy” Combs, el rapero acusado de agresión sexual

En diciembre del 2023, la cantante Cassie Ventura presentó una demanda por agresión sexual en contra del rapero estadounidense Sean "Diddy" Combs, con quien tuvo una relación a largo plazo. Esa acusación de la expareja del compositor marcó el inicio de una ola de denuncias que terminaron encarcelando al productor discográfico.

Debido a las demandas adicionales que surgieron en los primeros meses del 2024, el Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos allanó varias propiedades vinculadas al ganador de tres Premios Grammy, por lo que posteriormente terminó siendo detenido en Manhattan por once cargos de acoso sexual, abusos y violación.

Actualmente, Combs se encuentra encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn bajo los cargos de extorsión, tráfico sexual y transporte de personas con fines de prostitución; y hasta el momento, el número de casos en contra del músico supera las 300 denuncias, por lo que podría llegar a enfrentar cadena perpetua.

Ante esta situación, el servicio de streaming estadounidense Peacock tomó la iniciativa de realizar un documental sobre el polémico caso de Sean Combs y el titulo del audiovisual será, Diddy: La creación de un chico malo, tomando en cuenta que "Bad Boy" es el nombre de la división discográfica creada en 1994 por el rapero norteamericano.

Diddy: The Making of a Bad Boy saldrá a la luz el próximo martes 14 de enero únicamente a través del servicio estadounidense de streaming, Peacock. Desafortunadamente, la plataforma solo está disponible en Estados Unidos, por lo que en el extranjero su contenido estarán geobloqueados; sin embargo, existe una opción para poder utilizarla.

Si se desea utilizar el servicio de Peacock en Latinoamérica, las personas interesadas tendrán que conectarse al servidor de una red privada virtual en Estados Unidos (VPN, por sus síglas en inglés) para así obtener una dirección IP de ese país, y de esa manera se desbloqueará el contenido de streaming en cualquier terrtirorio internacional.

Lea más sobre el Caso de Sean “Diddy” Combs: Tres hombres acusan al rapero por haberlos drogado y violado

"Sean Combs es un monstruo, quiero hablar de eso ahora porque yo he presenciado absolutamente todo y creo que Diddy podría salirse con la suya", es el comentario de una voz femenina que se logra escuchar al inicio del primer tráiler del documental, haciendo referencia al juicio que el rapero estadounidense enfrentará en mayo del 2025.

"Yo conozco a Sean desde que tenía 4 años, lo considero un hermano menor y puedo decir que desde pequeño él ya sabía que era lo que quería conseguir en la vida", agregó una voz masculina, mientras se muestran varias imágenes de Combs durante su niñez, antes de convertirse en uno de los más grandes productores del Hip-Hop.

"Fui a muchas de las famosas celebraciones de Puff Daddy y para poder acceder a cada una de ellas se necesitaba un permiso especial. Él creía que si la gente le temía, lo iban a terminar respetando", añadió la voz de otro hombre, quien mencionó las fiestas blancas de Sean Combs, donde presuntamente se llevaban a cabo las violaciones.

"Honestamente, yo no quería estar cerca de él a menos que hubieran cámaras cerca, nunca se sabía en que momento iba a explotar. Desde el comienzo de la relación me di cuenta que había algo mal con toda su persona", mencionó una de las exparejas de Diddy, quien le aseguró a la audiencia que iba a confesar sus momentos más oscuros.

#Diddy: The Making of a Bad Boy is streaming January 14 on Peacock. pic.twitter.com/CacRQJOFYB