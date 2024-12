Will Smith se presenta en San Diego y desmiente rumores que lo vinculan con Diddy Combs 

Los fanáticos de Will Smith en San Diego recibieron una grata sorpresa este diciembre, cuando el actor y rapero ganador del Premio Grammy y el Oscar se presentó en el Observatory North Park para dos noches de música en vivo, los días 11 y 12 de diciembre.

Durante estos shows, Smith revivió los éxitos que lo lanzaron a la fama a finales de los años 80 y 90, cuando su carrera musical se entrelazó con sus logros cinematográficos.

Este evento en San Diego no solo fue una oportunidad para que los fans de Will Smith disfrutaran de su música, sino también para que el actor aclarara de forma pública cualquier malentendido que pudiera afectar su imagen. El mensaje fue claro: Smith está decidido a seguir adelante y no dejar que las especulaciones lo desvíen de su carrera y su vida personal.

Will Smith y sus raíces musicales

Aunque Will Smith es reconocido en todo el mundo por sus papeles en icónicas películas como Independence Day, Men in Black y The Pursuit of Happyness, sus orígenes están profundamente ligados a la música.

El actor, que a lo largo de los años se ha convertido en una de las estrellas más rentables de Hollywood, no olvida sus primeros éxitos como rapero bajo el nombre de "The Fresh Prince".

En su presentación en San Diego, dejó claro que, aunque su carrera actoral haya eclipsado su faceta musical, la música sigue siendo una de sus pasiones más profundas.

Desmiente rumores sobre su relación con Diddy Combs

En medio de su gira, según explica el Milenio, Will Smith aprovechó para aclarar un tema que había generado controversia en redes sociales: “el actor había sido vinculado en varias especulaciones sobre su relación con Sean "Diddy" Combs, quien fue arrestado el 23 de septiembre por cargos de conspiración, tráfico sexual y otros crímenes graves”, cita el diario.

Durante su presentación en el Observatory North Park, Smith fue directo y contundente en su mensaje, explica el Milenio en su artículo: “desmintió cualquier involucramiento en los problemas legales de Diddy. Aprovechó un descanso en el espectáculo para expresar con firmeza que no tiene ninguna relación con los eventos que han rodeado al magnate de la música”.

"No he estado cerca de ese hombre, no he hecho ninguna de esas estupideces. Así que cada vez que lo oigan, si alguien dice eso, es una maldita mentira", Will Smith.

“I don’t have s–t to do with Puffy. So you all can stop all them memes.”



-Will Smith told the crowd while on the stage at The Observatory North Park in San Diego



“I ain’t been nowhere near no damn ‘freak off.’ Listen, I do enough of my own s–t, don’t be putting me in other… pic.twitter.com/g5UeDmq8uJ — Glock Topickz (@Glock_Topickz) December 13, 2024

Con esto el cantante, pretendía dejar claro que los rumores eran infundados. Además, pidió a los internautas que dejaran de asociarlo con figuras problemáticas, asegurando que ya tiene suficientes asuntos propios que atender.

Sobre los memes y la controversia en redes sociales

Smith también abordó el tema de los memes que circulan en internet, en los cuales se le ha vinculado con situaciones ridículas relacionadas con Diddy.

Con un tono serio, pero con un toque de humor, narra el diario, el actor pidió que se detuvieran los memes que consideraba "basura", bromeando incluso al decir: "ni siquiera me gusta el aceite para bebés", una referencia indirecta a los rumores.

"Ya me he metido en suficientes problemas. No me metan en los problemas de los demás", subrayó el artista, enfatizando que los memes y las especulaciones ya estaban cruzando una línea inapropiada.

Caso Diddy Combs

Mientras tanto, Sean Combs, conocido como Diddy, está a la espera de su juicio por cargos graves relacionados con tráfico sexual y crimen organizado.

El juicio del rapero está programado para el 5 de mayo de 2025, según lo dictaminado por un juez en una audiencia reciente. Combs se ha declarado inocente de todas las acusaciones y sus abogados han calificado los cargos como "falsos y difamatorios".