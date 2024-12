Caso de Sean “Diddy” Combs: Tres hombres acusan al rapero por haberlos drogado y violado

Durante la tarde del pasado jueves 12 de diciembre, tres hombres presentaron demandas separadas en la Corte Suprema de Nueva York, en donde acusan directamente al rapero estadounidense Sean "Diddy" Combs de violación y agresión sexual, en tres incidentes diferentes que presuntamente ocurrieron entre el 2019 y el 2022.

Los demandantes han preferido mantener la condición de anonimato e indicaron que el magnate neoyorquino utilizó diversas tácticas que coinciden con el "modus operandi" del que le acusaron otras presuntas víctimas, como por ejemplo, haberles entregado bebidas adulteradas como un regalo o como una muestra de afecto.

El abogado de las tres presuntas víctimas, el estadounidense Thomas Giuffra, le comentó a la prensa norteamericana que Sean Combs "premeditadamente" se quedaba a solas con los hombres para después noquearlos con las bebidas alteradas y luego los violaba en contra de su voluntad, sin que ellos pudieran hacer algo al respecto.

Thomas Giuffra justificó el anonimato de sus clientes al decir que los tres tienen miedo de que alguien relacionado con el rapero estadounidense pueda ser contratado por dicho acusado y acabe con sus vidas: "Si Combs fue capaz de drogar y violar a estos hombres, de seguro también es capaz de pedirle a alguien que los asesine", agregó.

Uno de los hombres decidió hablar con la cadena de televisión estadounidense, NBC, y a pesar que mantuvo su anonimato durante toda la entrevista, declaró que había trabajado con Sean Combs por más de 10 años, desde el 2006 hasta el 2018, y a pesar de que no eran amigos, la víctima "no esperaba una agresión en su reunión del 2020".

"La frase que retumba en mi mente todo el tiempo es la que Sean Combs me dijo cuando comencé a resistirme a la violación. Me pidió que dejara de moverme porque ya estaba cerca de terminar adentro de mí", comentó la víctima durante la entrevista con NBC, recordando uno de los peores momentos de toda su vida, según lo indicó.

De acuerdo con el abogado Thomas Giuffra, los demandantes le piden a Combs y a sus dos empresas, "Bad Boy Entertainment" y "Daddy's House Recording", la celebración de un juicio con jurado y una indemnización millonaria, aunque por el momento la cantidad exacta no ha sido especificada por ninguna de las dos partes involucradas.

Por último, el equipo legal de los tres hombres añadió que el rapero estadounidense intentó silenciar a las víctimas a través de "chantaje, violencia, secuestro, palizas físicas e incendios provocados". Además, dos de los tres demandantes creen que Sean Combs grabó el encuentro entre ellos, en donde los agredió sexualmente más de una vez.

Por el momento, Diddy Combs se encuentra detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York y su juicio se llevará a cabo en mayo del 2025, donde enfrentará un proceso penal por los cargos de "coaccionar y abusar de mujeres y hombres duante años, presuntamente con la ayuda de todos sus empleados".

Ante las acusaciones de estos tres hombres que han mantenido el anonimato, el equipo legal de Puff Daddy lanzó un comunicado en donde aseguran que esas denuncias están llenas de mentiras: "Demostraremos que todo lo que ellos dicen es falso y pediremos sanciones contra todos los abogados poco éticos que apoyan esta situación".

