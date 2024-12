“Grité y le pedí que se detuviera”: El impactante testimonio de una presunta víctima de Diddy Combs

El rapero estadounidense Sean "Diddy" Combs recibió este martes 11 de diciembre un duro golpe en relación al proceso penal que actualmente enfrenta, en donde se ha declarado inocente de los cargos por extorsión, tráfico sexual y transporte de personas con fines de prostitución, por los cuales se encuentra encarcelado en Brooklyn.

Por primera vez en la historia del caso en contra del músico, una de las personas que acusaron a Combs ha concedido una entrevista anónima en donde relata las agresiones sexuales que sufrió a manos del productor discográfico. El hombre ocultó su rostro y se le censuró su voz, además de adoptar el seudónimo de John Doe.

El sujeto decidió preservar su anonimato durante la entrevista con el canal de televisión estadounidense CNN, y su historia toma lugar el 1 de octubre del 2007, en una de las famosas fiestas blancas de "Puff Daddy" en Los Hamptons, una zona exclusiva ubicada en Long Island, Nueva York, en donde las estrellas deciden pasar sus vacaciones.

De acuerdo con Doe, hace 17 años él trabajaba en una empresa de seguridad privada que fue contratada para trabajar durante una de estas fiestas organizadas por el rapero. Todo estaba saliendo bien, sin embargo, durante la noche Combs personalmente comenzó a prepararle bebidas mezcladas con una droga conocida como éxtasis.

"El primer trago empezó a tener efecto en mí y pensé que las bebidas estaban muy fuertes. No fue hasta el segundo trago que me di cuenta que algo andaba mal con las bebidas, pero ya era demasiado tarde", le comentó John Doe a la periodista de CNN, Elizabeth Wagmeister, quien le agradeció por la valentía para poder relatar los hechos.

“Desafortunadamente, cuando comencé a sentirme mal, Sean Combs ya estaba esperando entre bastidores. Él me estaba observando desde un punto de vista ventajoso y aprovechó la situación al momento en el que se dio cuenta que yo ya me encontraba en una posición vulnerable", mencionó la presunta víctima en la entrevista anónima.

Lea más: La explicación por la que se le negó la libertad bajo fianza a “Diddy” Combs por tercera vez

El hombre indicó que además del éxtasis, sus bebidas contenían una sustancia conocida como GHB (Gamma hidroxibutirato), una droga que suele usarse en clubes nocturnos y cuando se añade a una bebida alcohólica, tiene un efecto que puede hacer que el consumidor pierda la conciencia, por lo que se utiliza para violaciones.

Posteriormente, John Doe declaró que cuando sentía que estaba cerca de desmayarse, Sean Combs lo obligó a subir a un vehículo, lo sujetó con fuerza y lo comenzó a manosear. "Empecé a gritar y le pedía que se detuviera, pero él actuó como si nada estuviera pasando. Fue una situación increíblemente dolorosa", añadió el hombre.

John Doe indicó que al día siguiente le comentó la situación a su supervisor y este lo despidió inmediatamente. "Mi jefe no volvió a hablar conmigo después de eso, me aisló de todos los trabajos posibles y me colocaron en la lista negra. Tuve que conseguir otros empleos en campos en los que no me especializaba", agregó la víctima.

Por último, el hombre encargado de dar su testimonio dijo que otra de las celebridades presentes en la fiesta observó toda la situación y no hizo nada para evitarlo, simplemente le pareció divertido y se rió. "Esta agresión sexual dañó mi carrera y contribuyó al fin de mi matrimonio, además de afectarme emocionalmente", concluyó.

A John Doe filed a civil suit against Sean "Diddy" Combs, accusing him of s*xual assault at a "White Party" while Doe was employed by a private security firm.



Doe tells his story for the first time, alleging he was dr*gged & sodomized in the back seat.



Source: CNN pic.twitter.com/YGRxrHli4C