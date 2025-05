Denunciante principal de Diddy espera que su testimonio inspire a otras supervivientes

Cassie Ventura, la principal denunciante en el juicio por tráfico sexual contra el rapero Sean Combs, conocido como Diddy, cerró el viernes 16, cuatro días de testimonio en Nueva York con un mensaje de agradecimiento y el deseo de dar "voz a otras supervivientes".



"Espero que mi testimonio haya dado fuerza y voz a otras supervivientes y pueda ayudar a otros que han sufrido para que hablen y también se recuperen del abuso y el miedo. Para mí, cuanto más sano, más puedo recordar, y cuanto más puedo recordar, más nunca olvidaré", dijo en un comunicado.



La cantante, que ha testificado embarazada de su tercer hijo, ha acusado de abusos físicos y sexuales a Combs, su expareja de cerca de una década, y ha detallado cómo la forzó a participar en maratones sexuales o 'freak-offs' que ella no consentía, por lo que se drogaba para no sentir.



El abogado de Ventura, Douglas Wigdor, leyó el comunicado fuera del tribunal al concluir hoy el interrogatorio a la víctima por parte de la defensa de Combs, que ha intentado desacreditar y matizar ante el jurado las graves alegaciones de ésta.

Wigdor también leyó una declaración del marido de Ventura, Alex Fine, que aplaudió la valentía de la cantante en el estrado y aseguró que él no salvó a su esposa, sino que ella se salvó a "sí misma".



"A él (Combs) y quienes le ayudaron por el camino, sepan esto: ustedes no rompieron su espíritu ni su sonrisa que ilumina cada habitación. No rompieron el alma de su madre, que da los mejores abrazos y juega los juegos más tontos con nuestra niñas", dijo Fine.



"Cassie salvó a Cassie. Ella sola escapó del abuso, la coerción, la violencia y las amenazas. Hizo el trabajo de combatir a los demonios, lo que sólo un demonio mismo podría haberle hecho. Todo lo que he hecho ha sido amarla como ella me ha amado a mí. Su vida está ahora llena de amor, risa y nuestra familia. Este terrorífico capítulo está para siempre en el pasado", agregó.