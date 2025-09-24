“No estaba gravemente herido”: Video contradice versión del ICE sobre inmigrante que murió a tiros

Durante la tarde del pasado viernes 12 de septiembre, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) disparó contra un migrante en la ciudad de Chicago, Illinois, luego de que el hombre se resistiera al arresto e intentara arrollar a los oficiales migratorios, según el Departamento de Seguridad Nacional.

De acuerdo con el comunicado emitido por la agencia del Gobierno el sábado 13 de septiembre, el migrante indocumentado, identificado como Silverio Villegas González, intentó huir y condujo su carro en contra de los agentes del ICE, por lo que golpeó a uno de los oficiales, quien, en defensa propia, disparó contra el hombre que lo arrolló.

Tanto el ICE como el Departamento de Seguridad Nacional reportaron que Silverio y el agente migratorio fueron trasladados a un hospital para recibir asistencia médica. Sin embargo, Villegas falleció en el sanatorio local, mientras que el oficial herido, “a pesar de haber sufrido heridas de gravedad”, se encontraba lo suficientemente estable.

No obstante, las imágenes de una cámara corporal de un policía en Chicago revelaron que el agente migratorio que disparó contra González describió sus propias heridas como leves y menores, a pesar que las autoridades del departamento responsable de la seguridad pública del país habían dicho que el oficial “estaba gravemente herido”.

Cámara policial contradice al ICE

El pasado domingo 14 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional indicó que Silverio Villegas González embistió a los agentes del ICE con su vehículo y arrastró a uno de los oficiales. Esto presuntamente ocasionó que el delegado “temiera por su vida y abriera fuego contra el migrante indocumentado que planeaba huir”.

Ahora bien, las imágenes y videos que el Departamento de Policía del condado de Cook, Illinois, dio a conocer el pasado martes 23 de septiembre muestran a un agente local que llega al lugar exacto donde un automóvil se había estrellado, en el suburbio de Franklin Park, una comunidad con predominancia de población latinoamericana.

“Intentó atropellarnos y nos arrastró un poco”, argumentó un agente del ICE, antes de que los demás oficiales intentaran explicar al policía lo que había sucedido momentos después de que su compañero le disparara a Silverio Villegas y este perdiera el control de su vehículo, estrellándose contra un camión de carga que estaba en el barrio.

En la grabación también se puede observar al agente arrollado mientras habla con su compañero, a quien le indica que probablemente sufrió “una lesión en la rodilla izquierda y algunas cortaduras en las manos”. Unos segundos después, el oficial herido habla por radio y le asegura a otra persona que la embestida no fue “nada grave”.

La versión del Departamento de Seguridad

Previo a la publicación de estas imágenes y videos del Departamento de Policía del condado de Cook, los funcionarios federales del Departamento de Seguridad Nacional indicaron a medios estadounidenses que el agente del ICE que había sido arrollado “sufrió múltiples heridas y graves lesiones en todo el cuerpo” al momento del choque.

“Su vida estuvo en riesgo y sufrió lesiones graves”, aseguró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien se encontraba en la ciudad de Chicago, Illinois, para un operativo de inmigración. Dijo que había visitado al agente en el hospital, por lo que vio sus lesiones y consideró apropiado el uso de la fuerza que terminó empleando.