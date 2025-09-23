Los hermanos Padrón: Los migrantes buscados por el ICE que ahorcaron a una agente fronteriza

El lunes 22 de septiembre, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) anunció que las autoridades estadounidenses buscan a los hermanos Juan Padrón Méndez, de 29 años, y Carlos Padrón Barrón, de 23, ambos migrantes mexicanos que escaparon de la custodia federal.

De acuerdo con la agencia del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, los hermanos Padrón escaparon del ICE el domingo 21 de septiembre en la ciudad de Conroe, Texas, después de que Juan se liberó de sus ataduras y ahorcó a una agente de la Patrulla Fronteriza que los trasladaba a un centro de procesamiento.

“Es indignante que otro agente haya sufrido daños innecesarios como resultado directo de la continua demonización de las actividades legítimas de las fuerzas del orden por parte de líderes políticos y medios de comunicación”, declaró Gabriel Martínez, director de la Oficina de Campo de Operaciones de Detención y Deportación del ICE.

“Cada vez que etiquetan a los valientes hombres y mujeres que trabajan para el ICE o la Patrulla Fronteriza como nazis o cazarrecompensas, más les vale pintarles una diana clara en la espalda, porque ataques como este son inevitables y seguirán ocurriendo”, agregó el director de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Buscados por ahorcar a una agente fronteriza

Conforme a lo expuesto por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, los hermanos Padrón, Juan y Carlos, fueron arrestados durante un operativo conjunto liderado por el ICE contra "delincuentes extranjeros violentos y atroces infractores de inmigración", cerca de la ciudad de Spring, Texas, donde ambos residían.

"Estos operativos forman parte del enfoque de la actual administración para restaurar la seguridad pública, centrándose en los inmigrantes indocumentados más desfavorecidos, y han resultado en la expulsión de un número histórico de pandilleros transnacionales y depredadores sexuales de menores", añadió el director Martínez.

Lea más: ¡Verificamos por usted! ¿ICE abandonó a niños centroamericanos tras operativo en Chicago?

Asimismo, el ICE informó que Juan Padrón Méndez, de 29 años, ha ingresado de manera irregular a Estados Unidos al menos tres veces y que anteriormente fue expulsado el 13 de diciembre del 2022 y el 1 de enero del 2023. Por su parte, esta es la primera vez que los funcionarios de inmigración se encontraban con Carlos Padrón Barrón.

Ante esta situación, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas solicitó, mediante sus redes sociales y demás plataformas digitales, que cualquier persona con información sobre el posible paradero de estos migrantes indocumentados presente la denuncia completando el formulario del Departamento de Seguridad Nacional.

Las redadas migratorias de Trump

Según declaró el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el pasado sábado 20 de septiembre, el aumento de las redadas migratorias realizadas desde su regreso a la Casa Blanca busca a personas acusadas de múltiples delitos, con el fin de poder deportar a millones de extranjeros con antecedentes penales a sus países de origen.

Sin embargo, de acuerdo con Julia Gelatt, directora de programas en el Instituto de Política Migratoria, "prácticamente no hay diferencia entre las tasas de criminalidad de personas nacidas en los Estados Unidos y las de personas migrantes", por lo que la evidencia no respalda que haya más delincuentes entre quienes han migrado al país.