¿Por qué EE. UU. aumentará el uso de grilletes electrónicos en inmigrantes, según ICE?

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) comenzó a intensificar la utilización de grilletes electrónicos para poder vigilar a miles de inmigrantes indocumentados que podrían ser deportados durante las próximas semanas.

Asimismo, el periódico estadounidense The Washington Post informó que el ICE le ordenó a sus agentes colocar estos dispositivos de vigilancia a todos los migrantes que puedan ser deportados lo más pronto posible o que tengan casos pendientes de resolución, mediante un nuevo programa conocido por sus “alternativas de detención”.

De acuerdo con los últimos datos publicados por la agencia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, actualmente hay casi 30 mil inmigrantes en todo el territorio que portan un dispositivo de monitoreo colocado en el tobillo para rastrear su ubicación en tiempo real y garantizar el cumplimiento de las medidas de control.

Sin embargo, tanto Telemundo como The Washington Post reportan que más de 180 mil migrantes desean formar parte del programa que ofrece esta alternativa de detención, por lo que el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump presuntamente pretende que todos estos extranjeros sean vigilados con grilletes digitales.

Grillete electrónico = Control intenso

Según diversos medios estadounidenses, esta nueva alternativa de detención surge en un contexto en el que los centros de detención para inmigrantes son incapaces de retener a todas las personas bajo custodia del ICE, por lo que el Gobierno de Trump decidió apostar por una solución basada en el monitoreo remoto de estos detenidos.

El Departamento de Seguridad Nacional reveló que la implementación de los grilletes electrónicos se ha vuelto una alternativa de bajo costo y efectiva, en la que ambas partes se ven beneficiadas. Por ello, los migrantes suelen inscribirse voluntariamente en el programa que reemplaza los arrestos por un monitoreo que les deja ser "libres".

“El programa de alternativas a la detención del ICE existe para poder garantizar el cumplimiento de las condiciones de liberación y utiliza herramientas tecnológicas y de gestión de casos para apoyar dicho cumplimiento mientras los inmigrantes indocumentados se encuentran en el expediente de no detenidos”, afirmó el Departamento.

Un ejemplo de este programa de alternativas del ICE es Ana Lilia, quien fue entrevistada por Telemundo y prefirió no mostrar su rostro ni dar su nombre real porque se siente humillada. No obstante, la solicitante de asilo a la que le colocaron un grillete contó que nunca falta a ninguna cita de inmigración por miedo a las consecuencias.

"Me siento como una criminal. Las personas se quedan viendo mi tobillo y por eso no me gusta salir. No soporto que me pregunten por el grillete; espero que los demás extranjeros no se sientan de la misma manera con esta alternativa", dijo Ana Lilia entre lágrimas, aunque está consciente de que tomó la mejor decisión en ese momento.

Por otro lado, a pesar de que el ICE le está colocando grilletes electrónicos a los inmigrantes en proceso de deportación para poder vigilarlos, la abogada de inmigración Esther Valdez indicó que actualmente existe un grupo de personas que, por vulnerabilidad, queda exento de la tobillera: todas las extranjeras embarazadas.

"De todas formas, en esos casos, para reemplazar la tobillera electrónica, a las inmigrantes indocumentadas embarazadas se les colocará una pulsera que cumple el mismo propósito", concluyó Valdez, quien mencionó que estos dispositivos cuentan con una opción que permite la identificación facial y la mensajería directa con las autoridades.