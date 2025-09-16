¿EE. UU. negó visas a personas que celebraron el asesinato de Charlie Kirk? Esto dice Marco Rubio

La noche del pasado lunes 15 de septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien se encontraba en la ciudad de Jerusalén, Israel, habló sobre el activista político estadounidense Charlie Kirk, asesinado el miércoles 10 de septiembre en la Universidad de Utah, mientras participaba en un foro estudiantil.

De acuerdo con el diplomático estadounidense de ascendencia cubana, a pesar de que Charlie Kirk era criticado por ser "un político ultraconservador y un aliado del presidente Donald Trump", el activista era "alguien capaz de debatir opiniones diametralmente opuestas y era un defensor de la libertad de expresión en Estados Unidos"

"Charlie era una de las pocas personas que realmente participaba en lo que más necesitamos: el debate y la conversación entre personas con fuertes desacuerdos", aseguró Rubio, antes de explicar que Kirk incluía en sus debates a personas con opiniones opuestas para "difundir valores conservadores y de libre mercado" en las universidades.

Ante esta situación y debido a la estrecha relación que el activista político de 32 años tenía con el mandatario republicano y con otros miembros de la Casa Blanca, Marco Rubio anunció que el homicidio de Charlie Kirk "personalizaba una combinación de asesinato político y de muerte dentro de la familia", por lo que habría consecuencias.

¿EE. UU. está deportando a los que celebraron el asesinato de Kirk?

"El Departamento de Estado, sin duda, ha estado negando visas a las personas que celebraron el asesinato de Charlie Kirk en las redes sociales", afirmó el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien dijo que todavía no sabía si ya se habían empezado a revocar algunos visados, pero señaló que esperaba que así fuera.

“Tenemos que abordar el proceso en todos los casos. Estoy seguro de que habrá visas que serán revocadas. Por cierto, es lamentable que haya ciudadanos estadounidenses que piensen de esa manera. No faltan personas insensatas en el mundo que han decidido que es una gran idea asesinar a alguien”, agregó Marco Rubio a la prensa israelí.

Por el momento, Rubio no proporcionó detalles específicos sobre la cantidad de visados negados por celebrar el asesinato de Kirk, ni sobre la manera en que el Departamento de Estado logró determinar que los extranjeros se estaban burlando del activista político, por lo que aún se desconoce el alcance de las autoridades.

“Si eres extranjero y estás por ahí celebrando el asesinato de alguien que estaba hablando en algún lugar, no te queremos en el país. ¿Por qué habríamos de darle una visa a alguien que piensa que está bien que una persona haya sido asesinada en la plaza pública? Eso, para mí, es simplemente sentido común”, añadió el político estadounidense.

Asimismo, además de revocar visas, con base en que Estados Unidos no recibirá a extranjeros que celebren la muerte de sus conciudadanos, el secretario Marco Rubio indicó que, si los extranjeros con visado aplaudieron el asesinato público de una figura política, deben prepararse para ser deportados, ya que no son bienvenidos en el país.

El martes 5 de agosto, un mes antes de su asesinato, el activista político estadounidense Charlie Kirk publicó una fotografía junto a Marco Rubio y dijo que había que centrarse en el trabajo que tenían por delante. Sin embargo, aseguró que el secretario "encabezaría una de las candidaturas presidenciales más formidables jamás reunidas".