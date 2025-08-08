“Estaba muy desesperada”: madre busca a su hijo menor capturado por ICE y termina con un grillete

El 4 de agosto, un adolescente de origen latinoamericano fue detenido, esposado y trasladado a un centro de detención para inmigrantes indocumentados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en la ciudad de San Antonio, Texas.

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Univisión, el joven de 17 años, quien prefirió no identificarse, se encontraba trabajando en un negocio de servicios de jardinería durante sus vacaciones de verano, por lo que, a pesar de tener un permiso de trabajo vigente, fue capturado y encarcelado por agentes migratorios del ICE.

Conforme a lo expuesto por el menor, los oficiales se portaron "muy amables" hasta que le pidieron su nombre y le avisaron que estaba detenido. Inmediatamente lo esposaron, lo revisaron y le quitaron todas sus pertenencias. "Me pusieron contra la pared y tomaron mi cinturón y mis botas al momento de la revisión", agregó el joven.

"Ni siquiera sabían que era menor de edad, no me dio tiempo de decirles. Nomás llegaron y me dijeron que, por el momento, iba a estar detenido. Me dieron la vuelta y me pusieron las esposas", añadió el adolescente, quien alcanzó a enviarle un mensaje a su mamá para avisarle que había sido arrestado por agentes del ICE mientras trabajaba.

La angustia de una madre latinoamericana

Tras el arresto del menor, la mamá del joven comenzó a recibir videos, fotografías y audios de los vecinos que presenciaron la detención, con el objetivo de avisarle que su hijo ahora se encontraba bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), responsable de la seguridad pública.

Según Univisión, la madre del detenido no sabía por dónde buscar a su hijo ni a quién preguntarle, debido a que temía ser arrestada, considerando que es una inmigrante indocumentada en territorio estadounidense desde hace varios años. "Yo no tenía idea de qué estaba pasando con él. Estaba muy desesperada", agregó la mujer latina.

Más de dos horas después de haber sido capturado por el ICE, el joven logró llamar a su mamá desde el Centro de Procesamiento de Inmigrantes Indocumentados, ubicado en el condado de Crosspoint. Durante la llamada, los agentes le indicaron a la mujer que podría llevarse a su hijo únicamente si aceptaba portar un grillete electrónico.

Para el DHS, un grillete, también conocido como brazalete o tobillera electrónica, es un dispositivo de monitoreo que se utiliza para rastrear la ubicación de una persona, principalmente criminales o inmigrantes indocumentados. Por ello, se emplea como alternativa a la prisión para personas condenadas por ciertos delitos en Estados Unidos.

Dadas las circunstancias, la mujer acudió al centro de procesamiento de migrantes en Crosspoint, San Antonio, con un brazalete electrónico en su tobillo, pero acompañada de su hijo menor de edad. "Lo debo llevar puesto hasta diciembre del 2026, pero lo importante es que mi pequeño está ahora en libertad", aseguró la madre del capturado.

Por su parte, el canal de televisión estadounidense Univisión indicó que, a pesar de haber intentado contactar al vocero del Servicio de Control de Inmigración para poder conocer más sobre este caso y sobre los protocolos de los agentes migratorios ante menores de edad, el portavoz se negó a compartir más información sobre lo sucedido.