Inmigrante evita arresto del ICE y lleva más de seis días encerrado en una casa junto a su familia

El pasado 31 de julio comenzó la semana de “terror y frustración” para una familia nicaragüense encabezada por Roberto José Reyes Castro, de 32 años, su esposa, tres hijos y su suegra, ya que desde ese día no han salido de su casa por miedo a ser detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el testimonio de Roberto, cuando iba rumbo a su trabajo como electricista en un establecimiento ubicado en la ciudad de Fontana, California, fue interceptado por cuatro patrullas con agentes de inmigración, que le cerraron el paso. El nicaragüense optó por salir de su vehículo para intentar escapar de los oficiales.

Roberto José le indicó al canal de televisión estadounidense CNN que lo único que logró llevarse al abandonar su carro fue el teléfono celular, con el que llamó a su familia para que le abrieran la puerta de su casa, debido a que los cuatro agentes del ICE lo perseguían en el camino hacia su vivienda, donde estaba su esposa e hijos.

Las cámaras de seguridad en la casa de los Reyes Castro captaron el momento exacto en que Roberto José logró ingresar a su hogar, tan solo unos segundos antes de que el agente migratorio llegara a la vivienda. Por ello, el oficial del ICE comenzó a patear la puerta, intentando ingresar al recinto, que ya se encontraba cerrado con llave.

Más de seis días encerrados en casa

Posteriormente, luego de intentar derribar la puerta de la casa, un agente del ICE se acercó a las cámaras de seguridad para mostrarle a la familia que ahora tenían las llaves del vehículo de Roberto José, el cual fue remolcado una hora después, de acuerdo con el reporte del caso publicado por el Departamento de Seguridad Nacional en EE. UU.

Conforme a lo expuesto por el inmigrante nicaragüense, los oficiales de inmigración nunca le presentaron una orden de arresto ni una orden de deportación, considerando que este documento es el que permite a los agentes del ICE detener a una persona a quien se le considera irregular en el territorio estadounidense.

Ante esta situación, la familia Reyes Castro lleva más de seis días sin poder salir de su casa, por lo que esta semana ha sido “sumamente caótica y preocupante” para sus integrantes, debido que todos temen salir a la calle por miedo a ser capturados en cualquier momento por las autoridades migratorias, que ahora ya saben dónde residen.

“Cuando yo ya me encontraba adentro de la casa, los agentes me comenzaron a gritar desde afuera y decían que iban a venir por mí y por mi familia tarde o temprano. Esta situación ha sido muy dañina para todos nosotros. Mi esposa, que padece de ansiedad, casi no ha podido dormir en toda la semana”, le aseguró Roberto José a CNN.

“Mi esposa no ha podido ni comer por los mismos nervios. Además, tengo a mi suegra que está recién operada de los pulmones y del estómago, por lo que aún se está recuperando, pero con todo esto se ha puesto muy ansiosa y eso puede demorar su recuperación”, añadió Roberto José, quien también permitió que entrevistaran a su hija.

“Sentí miedo cuando escuché que el agente quería tumbar la puerta a patadas. Lloré mucho ese día, pensé que los oficiales iban a entrar a la casa y nos iban a llevar. Mi mamá se desmayó y me di cuenta de que estábamos viviendo nuestra peor pesadilla. Le pido a Dios que nos ayude y nos dé fuerza”, concluyó la hija mayor de la familia.