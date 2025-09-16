Por qué Trump considera a Memphis más peligrosa que la Ciudad de México

El presidente Donald Trump aseguró que enviará un despliegue militar para aumentar la seguridad en la ciudad de Memphis, sumándose a operativos similares en Estados Unidos .

El lunes último, Trump aseguró que “una persona tiene cuatro veces más posibilidades de ser asesinada en Memphis que en Ciudad de México“, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. También afirmó que desplegará a la Guardia Nacional en un nuevo esfuerzo por ejercer control federal sobre la seguridad en áreas urbanas con elevados niveles de criminalidad.

Según el medio La Opinión, Trump no detalló fechas ni aspectos específicos del despliegue. El mandatario estuvo acompañado por el gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, quien apoyó la medida y agradeció la colaboración de agencias federales como el FBI. De acuerdo con la Casa Blanca, los agentes federales iniciarán operaciones en las calles de Memphis próximamente.

“Es muy importante debido a la criminalidad que se registra, no solo en Memphis, sino también en numerosas ciudades”. Tras haber centrado su atención en Chicago y luego retirarla, Trump anunció que enviaría al lugar un equipo similar, a pesar de la fuerte oposición de los demócratas, incluidos el alcalde Brandon Johnson y el gobernador de Illinois, JB Pritzker.

La declaración de Trump generó controversia, tanto por la comparación poco fundamentada con Ciudad de México como por su decisión de asumir control federal de la seguridad en ciudades dirigidas por alcaldes demócratas. Con 630 mil habitantes, Memphis enfrenta desafíos diferentes a los de Ciudad de México, cuya población supera los 9 millones, lo que ha despertado dudas entre analistas y especialistas en seguridad.

Esta medida se suma a su reciente despliegue en Washington D.C., donde la Guardia Nacional sigue operando y Trump afirma haber logrado una reducción significativa de la criminalidad.

Memphis bajo vigilancia

De acuerdo a un funcionario de la Casa Blanca, en 2024, Memphis tuvo la tasa más alta de crímenes violentos y contra la propiedad en todo EE. UU., además del tercer índice más alto de homicidios. Resaltó que “es positivo que los funcionarios locales de Memphis estén aceptando su ayuda”.

Según CNN en Español, los líderes de Memphis están pidiendo al gobernador que reconsidere la propuesta del presidente de enviar al cuerpo de seguridad nacional a la ciudad. Lee Harris, el alcalde del condado de Shelby, ha calificado la posible llegada de militares como una amenaza para la democracia. Argumenta que, por su parte, los miembros del consejo municipal han indicado que sería mejor que el gobierno federal invirtiera en programas de prevención de la violencia en lugar de usar una fuerza militar.

De acuerdo con los registros de los primeros ocho meses de 2025, los delitos en general habían alcanzado su nivel más bajo en 25 años y los homicidios estaban en su punto más bajo en seis años.