CDMX: arrestan a policía tras muerte de joven motociclista en operativo

Los hechos ocurrieron el 19 de agosto en la colonia Jardín Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza. En un puesto de registro instalado sobre la avenida Galindo, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a dos personas, padre e hijo, que circulaban en una motocicleta. Lo que debía ser una inspección preventiva escaló rápidamente a una confrontación violenta, según informan medios locales.

De acuerdo con grabaciones captadas por cámaras de vigilancia y celulares de testigos, la discusión derivó en una pelea a golpes. Se observa al joven, identificado como Cristofer Huerta, de 21 años, enfrentarse físicamente con un oficial. Segundos después, se escucha una detonación y Huerta cae al suelo. Fue trasladado aún con vida al Hospital General Balbuena, donde más tarde se confirmó su fallecimiento.

La versión oficial indica que el policía accionó su arma tras ser agredido. No obstante, los testimonios recabados contradicen esa narrativa. Leonicio Huerta, padre del joven, declaró que los agentes intentaron detenerlos sin causa justificada y que incluso quisieron quitarle una mochila. Según su relato, el forcejeo comenzó al exigir una explicación y, al verse superado, uno de los uniformados disparó directamente a su hijo.

El caso generó una fuerte reacción en redes sociales, donde los videos del altercado se viralizaron. Ciudadanos expresaron su preocupación por lo que consideran un nuevo ejemplo de brutalidad policial. En el mismo contexto, también se difundió recientemente otro video en el que agentes golpean a un hombre en la estación Guerrero del Metro, lo que agravó las críticas hacia el cuerpo policial.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, declaró que el agente implicado fue detenido y que se abrió una investigación interna. “Vamos a actuar con apego estricto a los derechos humanos. No habrá impunidad”, aseguró.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México analiza los hechos para determinar el tipo de delito por el que se procederá contra el oficial. Las imputaciones podrían ir desde homicidio culposo hasta homicidio calificado, dependiendo de las circunstancias del caso y de la intención probada. Las penas podrían alcanzar hasta 50 años de prisión.

El caso vuelve a poner en el centro de la discusión la necesidad de revisar los protocolos de actuación de la policía capitalina, en particular durante operativos de control, donde el riesgo de confrontaciones puede escalar con rapidez.

