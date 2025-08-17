Camilo Ochoa “El Alucín”, influencer mexicano ligado al narco, es asesinado

Camilo Ochoa, influencer mexicano conocido como “El Alucín”, tenía 42 años y sumaba más de 349 suscriptores en su canal de YouTube. Fue hallado muerto el sábado 16 de agosto, con múltiples impactos de arma de fuego, dentro de su vivienda en el municipio de Temixco, Morelos, México.

Ochoa no solo era creador de contenido, sino que tenía un pasado ligado al crimen organizado y al narcotráfico. En su canal Soy Camilo Ochoa, compartía anécdotas sobre su paso por el cartel de Sinaloa y otros temas controvertidos, como su supuesto secuestro por el grupo Los Zetas.

Antes de ser asesinado, había transmitido en vivo para mostrar a sus seguidores la vestimenta que utilizaría ese día. En casi cinco minutos de video exhibió varios pantalones, zapatos y gorras, y al final eligió un pantalón gris, camisa negra y botas oscuras. Esa misma ropa vestía al momento de su muerte.

Testigos indicaron que un hombre ingresó a la vivienda de Ochoa, le disparó y luego huyó en un automóvil. La Fiscalía General del Estado de Morelos investiga el crimen.

Medios mexicanos reportan que, en enero del 2025, su nombre y fotografía aparecieron junto a los de otras 20 personas en afiches distribuidos en la ciudad de Culiacán, donde se les señalaba como cercanos y colaboradores del cartel conocido como Los Chapitos. Varias de esas personas fueron asesinadas.

“El Alucín” fue entrevistado por la periodista Adela Micha. El video, de más de una hora de duración, fue publicado en mayo del 2025 y superó el millón de visualizaciones.