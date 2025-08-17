Camilo Ochoa “El Alucín”, influencer mexicano ligado al narco, es asesinado

Internacional

Camilo Ochoa “El Alucín”, influencer mexicano ligado al narco, es asesinado

El influencer mexicano Camilo Ochoa, conocido como “El Alucín”, fue hallado muerto con varios disparos en su vivienda, en Temixco, Morelos, México.

|

Camilo Ochoa, conocido como “El Alucín”, fue asesinado en su casa en Temixco, Morelos, México.(Foto Prensa Libre: Facebook Soy Camilo Ochoa)

Camilo Ochoa, influencer mexicano conocido como “El Alucín”, tenía 42 años y sumaba más de 349 suscriptores en su canal de YouTube. Fue hallado muerto el sábado 16 de agosto, con múltiples impactos de arma de fuego, dentro de su vivienda en el municipio de Temixco, Morelos, México.

Ochoa no solo era creador de contenido, sino que tenía un pasado ligado al crimen organizado y al narcotráfico. En su canal Soy Camilo Ochoa, compartía anécdotas sobre su paso por el cartel de Sinaloa y otros temas controvertidos, como su supuesto secuestro por el grupo Los Zetas.

Antes de ser asesinado, había transmitido en vivo para mostrar a sus seguidores la vestimenta que utilizaría ese día. En casi cinco minutos de video exhibió varios pantalones, zapatos y gorras, y al final eligió un pantalón gris, camisa negra y botas oscuras. Esa misma ropa vestía al momento de su muerte.

Testigos indicaron que un hombre ingresó a la vivienda de Ochoa, le disparó y luego huyó en un automóvil. La Fiscalía General del Estado de Morelos investiga el crimen.

EN ESTE MOMENTO

Turismo Rural personas observan una galería de arte en un destino turístico

Turismo rural atrae millones de visitas y en Guatemala hay más de 100 destinos identificados para potenciar

AME9508. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 12/08/2025.- Organizaciones civiles de mujeres realizan un acto de apoyo a familiares y sobrevivientes del incendio ocurrido en el refugio Hogar Seguro Virgen de la Asunción este martes, a las afueras del Palacio de Justicia, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). La decisión del proceso judicial declaró como culpables a cuatro exfuncionarios del delito de homicidio culposo por la muerte de 41 niñas en un hogar estatal en 2017, que fallecieron quemadas mientras estaban recluidas bajo llave en un aula. EFE/ Mariano Macz.

SBS avanza hacia pequeñas residencias, pero persisten brechas en atención de la niñez y adolescencia

Medios mexicanos reportan que, en enero del 2025, su nombre y fotografía aparecieron junto a los de otras 20 personas en afiches distribuidos en la ciudad de Culiacán, donde se les señalaba como cercanos y colaboradores del cartel conocido como Los Chapitos. Varias de esas personas fueron asesinadas.

“El Alucín” fue entrevistado por la periodista Adela Micha. El video, de más de una hora de duración, fue publicado en mayo del 2025 y superó el millón de visualizaciones.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

Lee más artículos de Ana Lucía Ola

ARCHIVADO EN:

Camilo Ochoa El Alucín México Narcotráfico Tendencias internacionales Violencia en México 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre