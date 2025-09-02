Por qué Trump afirma que Chicago es la ciudad más peligrosa del mundo y qué hará para frenarlo

El presidente estadounidense Donald Trump asegura que resolverá rápidamente “el problema de la criminalidad” en Chicago, ciudad a la que calificó como “la más peligrosa del mundo, de lejos”.

“Voy a resolver el problema de la criminalidad rápido, como lo hice en DC”, dijo Trump, en referencia al despliegue de reservistas de la Guardia Nacional en las calles de Washington. “Chicago será segura de nuevo, y pronto”, agregó.

Tras su incursión en Los Ángeles en junio y en Washington a mediados de agosto, la administración Trump ha amenazado con enviar agentes federales de policía y tropas de la Guardia Nacional a otras grandes ciudades de mayoría demócrata, como Chicago, Nueva York, Baltimore y Boston.

El 31 de agosto, los demócratas advirtieron sobre una “invasión” militar en Chicago.

El gobernador demócrata de Illinois, J. B. Pritzker —opuesto al presidente republicano, a quien ya había llamado “dictador”—, acusó a Trump de poner en peligro las elecciones legislativas de medio término del 2026 con ese despliegue.

“Pritzker necesita desesperadamente ayuda, solo que aún no lo sabe”, escribió Trump en su red Truth Social.

El presidente mencionó cifras de criminalidad en Chicago —la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos—, según las cuales 54 personas fueron baleadas durante el último fin de semana largo, ocho de ellas murieron. Los dos fines de semana anteriores registraron cifras similares, según la publicación.

El alcalde de Chicago, el demócrata Brandon Johnson, emitió un decreto para limitar la autoridad de las eventuales fuerzas federales del orden en la ciudad.

En Washington, soldados armados y con vehículos blindados patrullan las calles y el metro, especialmente en las cercanías de las instituciones y los monumentos nacionales.