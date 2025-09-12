“Memphis está en serios problemas”: Trump ordena tropas de la Guardia Nacional

El presidente estadounidense, Donald Trump , informó este 12 de agosto que enviará tropas de la Guardia Nacional a Memphis, Tennessee , como parte de su estrategia para combatir la delincuencia con fuerzas federales, una medida que críticos califican como autoritaria.

“Vamos a ir a Memphis. Memphis está en serios problemas. El alcalde está contento, es un alcalde demócrata. Vamos a arreglar eso como lo hicimos en Washington“, afirmó Trump durante una entrevista con Fox News. “Y, por cierto, traeremos al ejército si es necesario, pero principalmente la Guardia Nacional. Memphis es, además, una gran ciudad musical”, añadió.

Según CNN, Trump refirió que un sindicalista del sector ferroviario fue quien le aconsejó priorizar la ciudad de Memphis. Según el presidente, el CEO de Union Pacific, Jim Vena, solicitó que se enviara a la Guardia Nacional a Memphis, así como a Chicago y St. Louis, cuando se reunió con el mandatario para solicitar su aprobación en la compra de Norfolk Southern, compañía de trenes.

El líder republicano ha enviado a la Guardia Nacional a Los Ángeles en previas ocasiones. También la ha desplegado en la ciudad de Washington, donde goza de amplias prerrogativas al ser un territorio bajo jurisdicción federal.

Tras federalizar el departamento policial de DC y desplegar fuerzas federales, reportes de medios estadounidenses indican que el crimen en la ciudad ha disminuido y decenas de personas acusada de residir ilegalmente en el país han sido arrestadas. Como efecto, la cantidad de turismo ha descendido y algunos restaurantes han reportado pérdidas.

En los últimos días, Trump había anunciado su intención de enviar tropas federales a las ciudades de Chicago y Nueva Orleans. Sin embargo, aunque el Departamento de Seguridad Nacional ha iniciado operativos de control migratorio en estas ciudades, la movilización de tropas prometida por Trump aún no ha tomado lugar.

En Memphis, una ciudad mayormente demócrata en un estado gobernado por republicanos, Trump tiene la oportunidad de encontrar mayor receptividad por parte de las autoridades estatales para movilizar a la Guardia Nacional y otros recursos, según un informe de CNN basado en datos del FBI. El año pasado, la ciudad registró la tasa más alta de delitos violentos entre las ciudades estadounidense con más 250 mil habitantes.

“Hoy, el presidente Trump respondió a mi llamado para hacer todo lo necesario para que Memphis vuelva a ser segura, y admiro su decisión de enviar a la Guardia Nacional a Memphis tras su rotundo éxito en la reducción del crimen en Washington D.C.”, expresó la senadora republicana Marsha Blackburn.

Los críticos advierten que Trump está abusando de su poder al ordenar que las tropas realicen labores que normalmente corresponden a las fuerzas policiales y a los agentes de inmigración, incluyendo, registros, detenciones e incautaciones.