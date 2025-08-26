Capturan en Los Ángeles a miembros de una banda vinculada al robo de casi 100 viviendas y negocios

La policía de Los Ángeles anunció el pasado 25 de agosto la captura de presuntos integrantes de una banda de ladrones a los que se les atribuye el robo a más de 100 viviendas en diferentes vecindarios de la ciudad.

Mediante un comunicado de prensa, la policía de Los Ángeles afirmó que la captura de diez sospechosos iniciaron desde el pasado 20 de agosto, además de efectuarse allanamientos en ocho residencias de la ciudad.

Además de las capturas, la policía incautó objetos como armas de fuego, joyas, bolsos y tarjetas de crédito.

El jefe de la policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, afirmó que los detenidos formarían parte de la banda llamada "Rich Rollin" y que estarían involucrados en al menos 92 robos de viviendas desde el año 2022.

McDonnell agregó que la banda colocaba cámaras ocultas en diferentes sectores de la ciudad para monitorear a sus víctimas, además de utilizar bloqueadores de señal para inutilizar algunos sistemas de seguridad.

Las autoridades estadounidenses señalaron que en el mes de febrero capturaron a tres presuntos miembros de esta banda criminal luego de una persecución.

Just joined @LAPDPoliceChief and @NathanHochmanDA in announcing the arrest of a burglary crew suspected in nearly 100 break-ins in Los Angeles.



My message to Angelenos is clear — we will continue implementing comprehensive strategies to keep L.A. safe.https://t.co/M4svBCoN9O — Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) August 25, 2025

La policía se percató que el vehículo que utilizaron los presuntos ladrones ya había sido utilizada anteriormente en otros robos registrados en la ciudad, lo que permitió el avance de las investigaciones y operativos.

Por otro lado, la alcaldesa Karen Bass celebró la detención de los presuntos ladrones, y elogió el trabajo del Departamento de Policía de Los Ángeles y el Departamento del Sheriff y la fiscalía.

"Mi mensaje para la población es claro: continuaremos implementando estrategias integrales para mantener a Los Ángeles segura", afirmó Bass en un mensaje en sus redes sociales.

