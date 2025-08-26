¿Cuáles son las protestas que pueden llevar a los migrantes a perder sus visas de Estados Unidos?

Desde que el mandatario republicano Donald Trump volvió al poder en la Casa Blanca, las protestas contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han aumentado en casi todo el territorio de los Estados Unidos, por lo que el presidente ha enviado a la Guardia Nacional para contener a los manifestantes.

La respuesta de los militares a las protestas en Estados Unidos no solo ha despertado temores entre los inmigrantes indocumentados que quieren participar en estas manifestaciones, sino también entre los extranjeros que se encuentran legalmente en el país, ya sea con tarjeta de residencia permanente (green card) o con algún visado.

Según el canal de televisión CNN, aunque las protestas pacíficas no son penalizadas en EE. UU. y la Primera Enmienda estadounidense protege la libertad de expresión, de reunión y el derecho de petición, existen múltiples límites a esos derechos y a esa garantía constitucional, por lo que la situación para los inmigrantes es “frágil y peligrosa”.

“Si una protesta se torna violenta, las probabilidades de arresto son mucho más altas”, agregó el medio estadounidense. Por lo tanto, para los inmigrantes indocumentados o para los extranjeros que se encuentran legalmente en el país, ser detenidos durante una “manifestación agresiva” podría afectar sus procesos legales en Estados Unidos.

Riesgos de participar en protestas como extranjero

De acuerdo con el abogado de inmigración Ezequiel Hernández, quien fue entrevistado por la cadena de televisión estadounidense Univisión, la situación para los inmigrantes indocumentados y para los extranjeros residentes durante una manifestación es “compleja”, debido a que podría afectar el estatus migratorio de las personas.

“Si una manifestación escala a la violencia o si se presentan cargos federales, las consecuencias legales y migratorias pueden influir drásticamente en el estatus de cualquier extranjero”, aseguró el abogado de inmigración, quien también mencionó que el derecho a una protesta pacífica sí puede ser ejercido por los indocumentados.

“El problema comienza cuando una protesta deja de ser pacífica. Esto incluye acciones como quemar objetos y destruir propiedad pública o privada”, agregó Hernández, quien dijo que, si los residentes son detenidos por delitos como allanamiento de morada, daños a la propiedad o alteración del orden, eso no los convierte en deportables.

Sin embargo, cabe mencionar que, durante las protestas, las autoridades pueden interpretar que los extranjeros que se encuentran legalmente en el país están bloqueando las acciones de los agentes federales, por lo que el ICE podría verlo como “una protección a un individuo con presencia ilegal”, lo que se convierte en un problema mayor.

¿Se puede perder la visa por participar en manifestaciones?

Conforme a lo expuesto por el abogado de inmigración, si las personas con visa de turista o con visa de estudiante generan problemas en alguna manifestación, “esto no las pone en proceso de deportación”, pero sí pueden estar sujetas a una salida voluntaria y son propensas a perder el visado al momento de regresar a sus países de origen.

No obstante, si las personas con visa de trabajo o con visa U (para víctimas de crímenes y de abuso) se ven envueltas en algún incidente durante una protesta no pacífica, estas sí pueden ser capturadas por las autoridades estadounidenses y procesadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para una posible deportación.

Asimismo, quienes se encuentran en mayor riesgo son las personas indocumentadas, que probablemente serían deportadas. Por su parte, los residentes con green card podrían “sufrir diferentes consecuencias o represalias migratorias”, aunque es poco probable que pierdan la residencia permanente en Estados Unidos, según el abogado.