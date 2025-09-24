“La violencia debe acabar”: Atacante muere tras tiroteo en oficina del ICE que deja agentes heridos

Este miércoles 24 de septiembre, alrededor de las 6.41 horas, se reportó un tiroteo en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en la ciudad de Dallas, Texas, que dejó al menos tres personas heridas y al presunto atacante muerto, según información de las autoridades.

"Hubo un tiroteo esta mañana en la oficina del ICE en Dallas, Texas. Los detalles aún están emergiendo, pero podemos confirmar múltiples heridos y víctimas. El tirador murió por una herida de bala autoinfligida", informó en sus redes sociales la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem.

Por su parte, el director del ICE, Todd Lyons, comentó a medios estadounidenses que “la información preliminar indica que se trata de un posible francotirador”, con “tres heridos en este momento”, los cuales han sido trasladados a los principales hospitales locales, sin que hasta ahora se haya informado sobre su identidad ni estado de salud.

"Aunque no sabemos todavía el motivo, sabemos que nuestro personal de aplicación de la ley de ICE está afrontando una violencia sin precedentes en su contra. Debe detenerse", expresó Noem, quien indicó que las víctimas podrían ser civiles, agentes migratorios o inmigrantes indocumentados que se encontraban detenidos en el sitio.

Incidentes en contra del ICE

Según la agencia de noticias EFE, este es el tercer incidente similar en lo que va del 2025 en Texas, ya que en julio las autoridades acusaron a 10 personas de participar en un tiroteo frente a un centro de detención de migrantes en Alvarado, el cual dejó a un policía herido y que el Departamento de Justicia consideró un “ataque organizado”.

Asimismo, a principios de septiembre, agentes federales mataron a un hombre que disparó contra un edificio de la Patrulla Fronteriza en la ciudad de McAllen, donde se inició un tiroteo cruzado que dejó al menos una persona herida. “El obsesivo ataque a los agentes de ICE debe parar”, dijo el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance.

Posteriormente, durante la mañana de este 24 de septiembre, de acuerdo con el registro de las llamadas policiales, 40 unidades acudieron al lugar del nuevo incidente, en la cuadra 8100 de la North Stemmons Freeway, en el Stemmons Corridor, donde varios automóviles y semirremolques quedaron detenidos en una salida de la interestatal.

El Departamento de Bomberos y Rescate de la ciudad de Dallas, Texas, fue enviado a las 6.44 horas, luego de recibir una llamada que reportaba un tiroteo en o cerca de la oficina de inmigración local, conforme a lo expuesto por el portavoz de la institución, Jason Evans, mediante un comunicado que se publicó en sus plataformas digitales.

Hasta el momento, se sabe que el Hospital Parkland recibió a dos pacientes del incidente ocurrido en la instalación del ICE, según la portavoz del centro médico, April Foran, quien no tenía más detalles sobre su condición. A su vez, la secretaria Kristi Noem indicó que la investigación está en curso y que se espera una sesión informativa más tarde.

Sin embargo, la investigación preliminar de la Policía local determinó que una persona abrió fuego desde un edificio adyacente, por lo que el vocero del Departamento de Policía de Dallas, Jonathan Maner, manifestó que los detalles aún estaban surgiendo y señaló que, aunque se desconoce el motivo, los ataques contra el ICE han aumentado.