¿Qué cambios tendrán los precios de las visas estadounidenses a partir de octubre del 2025?

Una persona de un país extranjero que pretende ingresar en el territorio de los Estados Unidos debe obtener primero una visa, la cual se añade al pasaporte del viajero. Por lo tanto, existen visados de turismo, negocios y educación, así como otros que se emiten para quienes aspiran a vivir y trabajar de manera permanente en esa nación.

Ante esta situación, la visa estadounidense sufrirá un ajuste histórico en sus tarifas a partir del miércoles 1 de octubre, cuando el costo del trámite para algunos tipos de visado se incremente de manera significativa, ya que el Gobierno de EE. UU. implementará nuevas tarifas, eliminará exenciones de entrevista y endurecerá los requisitos.

Este aumento aplicará para los visados de turismo, negocios, estudio y trabajo temporal, por lo que afectará a todos los solicitantes que realicen el pago y agenden cita a partir de la fecha establecida. Sin embargo, quienes tengan cita confirmada y hayan pagado el trámite antes del miércoles 1 de octubre no estarán sujetos a este incremento.

Por el momento, las embajadas de los Estados Unidos recomiendan adelantar todos los trámites para evitar este costo adicional, debido a que representará un aumento del 135% en el trámite consular y un impacto económico considerable en medio de la alta demanda de visas estadounidenses en Guatemala y el resto de Centroamérica.

Las tarifas de la visa a partir de octubre

Actualmente, antes de la implementación de las nuevas tarifas, los solicitantes de las visas estadounidenses de turismo y negocios, también conocidas como visas B1 y B2, deben pagar US$185 (Q1 mil 415), pero con la entrada en vigor de la nueva Cuota de Integridad de US$250 (Q1 mi 915), el precio total ascenderá a US$435 (Q3 mil 330).

El nuevo cobro forma parte del paquete legislativo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, catalogó como "una gran y hermosa ley de facturas", la cual firmó el pasado viernes 4 de julio y con la que busca reforzar los controles migratorios, endurecer las verificaciones de antecedentes y fortalecer la seguridad fronteriza.

No obstante, el incremento no se limita a las visas B1 y B2, debido a que también habrá ajustes en otros procesos migratorios y se reducirá de manera considerable la posibilidad de renovar el visado sin entrevista, por lo que seguramente se alargarán los tiempos de espera para miles de solicitantes que desean viajar a los Estados Unidos.

Otro de los formularios afectados será el I-94, que determina el tiempo que un estudiante extranjero puede permanecer en Estados Unidos, ya que el trámite pasará de costar US$6 (Q46) a US$30 (Q230) y el solicitante también tendrá que pagar la Cuota de Integridad de US$250 (Q1 mil 915), por lo que representará un cambio considerable.

De acuerdo con el periódico mexicano Récord, esta medida podría impactar directamente en la economía de los viajeros latinoamericanos, principalmente de Centroamérica, debido a que el aumento representa más del doble del costo anterior, por lo que se prevé que muchos opten por destinos fuera de los Estados Unidos.

El aumento en las tarifas consolida uno de los ajustes más relevantes en la política migratoria de los Estados Unidos en los últimos 25 años, ya que coloca al visado como uno de los documentos más costosos para los solicitantes en América Latina, con el objetivo de mejorar la verificación de antecedentes y reforzar los procesos de seguridad.