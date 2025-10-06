“Precisión y preparación”: nuevo video del Comando Sur de EE. UU. exhibe despliegue de cazas en el Caribe

El pasado 5 de octubre, el Comando Sur de Estados Unidos publicó un video de 31 segundos en el que se muestra parte de su armamento y cazas militares, durante entrenamientos y operaciones en el mar Caribe.

Estas maniobras se llevan a cabo en medio de una situación tensa entre EE. UU. y Venezuela, luego de que el gobierno de Donald Trump afirmara que está en un “conflicto armado” contra los carteles del narcotráfico.

Según las autoridades, en el video se observan aviones caza modelo AV-8B, pertenecientes a la Unidad Expedicionaria número 22 de los Marines.

“Ellos entrenan con el Grupo Anfibio USS Iwo Jima, en medio de maniobras con fuego real y operaciones de vuelo en el mar Caribe”, señala el Comando Sur en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo preparan los aviones con diferentes proyectiles, así como el momento en que despegan e inician sus maniobras con fuego real en alta mar.

El Comando Sur indicó que estos ejercicios forman parte de la operación impulsada por el Departamento de Guerra de EE. UU. y el presidente Donald Trump para combatir a los carteles de droga.

Precision and readiness: @USMC AV-8B Harrier II fighters from the 22nd Marine Expeditionary Unit train with the USS Iwo Jima Amphibious Ready Group during live-fire training and flight operations in the Caribbean Sea. U.S. military forces are deployed to the Caribbean in support… pic.twitter.com/Csjmk27jBW — U.S. Southern Command (@Southcom) October 5, 2025

No es la primera vez que el Comando Sur difunde un video con parte de su armamento. El 3 de octubre, también publicó en redes sociales imágenes de otros entrenamientos en el mar Caribe.

En esa grabación se muestran ejercicios navales, así como otros vehículos, entre ellos, helicópteros y buques.

Actualmente, el gobierno de Donald Trump mantiene desplegados en el mar Caribe ocho buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear, como parte de su ofensiva contra los carteles de droga.

Además, ha informado de recientes ataques contra supuestas narcolanchas cerca de las costas de Venezuela, las cuales han sido destruidas con armamento militar.

