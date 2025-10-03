“Ataque letal”: video muestra cómo EE. UU. destruye supuesta narcolancha cerca de Venezuela

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, publicó este 3 de octubre un video que muestra el ataque de las fuerzas armadas de Estados Unidos contra una supuesta narcolancha cerca de las costas de Venezuela, en el cual murieron cuatro personas.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, Hegseth detalló que la lancha estaba "afiliada a organizaciones terroristas" y que, aparentemente, transportaba "cantidades importantes de narcóticos con destino a Estados Unidos".

"Nuestros servicios de inteligencia confirmaron sin lugar a dudas que este barco traficaba con narcóticos, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta de tránsito conocida por el narcotráfico", escribió Hegseth en sus redes sociales.

El video, que dura 38 segundos, muestra cómo la lancha avanza a gran velocidad en medio del mar Caribe.

De repente, se observa una gran explosión que provoca que la lancha quede completamente destruida y envuelta en llamas.

Según Hegseth, el ataque se llevó a cabo en aguas internacionales, frente a la costa de Venezuela, país que mantiene una relación tensa con Estados Unidos luego de que las autoridades estadounidenses acusaran a su mandatario, Nicolás Maduro, de ser cabecilla de una organización criminal dedicada al narcotráfico.

Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025

Con este ataque, Estados Unidos suma un total de cinco operativos contra embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico. De acuerdo con el presidente Trump, estas acciones han dejado un saldo de 21 personas fallecidas.

Los operativos han generado una reacción del gobierno de Venezuela, que rápidamente desplegó una movilización militar, además de provocar críticas internacionales.

Los ataques también han sido cuestionados por distintos sectores jurídicos de Estados Unidos. Trump los justificó por medio de una carta que el Pentágono envió al Congreso, en la cual afirma que el país se encuentra en un "conflicto armado" contra los carteles del narcotráfico.

La misiva detalla que los carteles de droga están "más armados y mejor organizados", además de causar "la muerte de decenas de miles de ciudadanos estadounidenses cada año".

Lea también: ¿Existe el cartel de los Soles y por qué EE. UU. lo relaciona con Nicolás Maduro?