“Ataque letal”: video muestra cómo EE. UU. destruye supuesta narcolancha cerca de Venezuela

Internacional

“Ataque letal”: video muestra cómo EE. UU. destruye supuesta narcolancha cerca de Venezuela

El jefe del Pentágono informó que cuatro personas que iban en la supuesta narcolancha fallecieron tras el ataque.

|

time-clock

EE.UU. hunde otra lancha cerca de Venezuela y mata a cuatro personas a bordo

Captura de pantalla de la cuenta oficial de la red social X @SecWar del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, que muestra el momento del ataque a una lancha cerca de Venezuela. (Foto Prensa Libre: EFE)

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, publicó este 3 de octubre un video que muestra el ataque de las fuerzas armadas de Estados Unidos contra una supuesta narcolancha cerca de las costas de Venezuela, en el cual murieron cuatro personas.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, Hegseth detalló que la lancha estaba "afiliada a organizaciones terroristas" y que, aparentemente, transportaba "cantidades importantes de narcóticos con destino a Estados Unidos".

"Nuestros servicios de inteligencia confirmaron sin lugar a dudas que este barco traficaba con narcóticos, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta de tránsito conocida por el narcotráfico", escribió Hegseth en sus redes sociales.

El video, que dura 38 segundos, muestra cómo la lancha avanza a gran velocidad en medio del mar Caribe.

LECTURAS RELACIONADAS

Aumentan los ejercicios militares estadounidenses en Puerto Rico

"Entrenamiento con fuego real": video revela despliegue militar de EE. UU. en medio del mar Caribe

chevron-right
Presidente Donald Trump

Qué significa para EE. UU. que Trump declare un "conflicto armado" contra los carteles de droga

chevron-right

De repente, se observa una gran explosión que provoca que la lancha quede completamente destruida y envuelta en llamas.

Según Hegseth, el ataque se llevó a cabo en aguas internacionales, frente a la costa de Venezuela, país que mantiene una relación tensa con Estados Unidos luego de que las autoridades estadounidenses acusaran a su mandatario, Nicolás Maduro, de ser cabecilla de una organización criminal dedicada al narcotráfico.

Con este ataque, Estados Unidos suma un total de cinco operativos contra embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico. De acuerdo con el presidente Trump, estas acciones han dejado un saldo de 21 personas fallecidas.

Los operativos han generado una reacción del gobierno de Venezuela, que rápidamente desplegó una movilización militar, además de provocar críticas internacionales.

Los ataques también han sido cuestionados por distintos sectores jurídicos de Estados Unidos. Trump los justificó por medio de una carta que el Pentágono envió al Congreso, en la cual afirma que el país se encuentra en un "conflicto armado" contra los carteles del narcotráfico.

La misiva detalla que los carteles de droga están "más armados y mejor organizados", además de causar "la muerte de decenas de miles de ciudadanos estadounidenses cada año".

Lea también: ¿Existe el cartel de los Soles y por qué EE. UU. lo relaciona con Nicolás Maduro?

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Donald Trump Ejército de EE. UU. Embarcación Narcotráfico Nicolás Maduro Sucesos Estados Unidos Tendencias internacionales Venezuela 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS