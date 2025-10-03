“Entrenamiento con fuego real”: video revela despliegue militar de EE. UU. en medio del mar Caribe

El Comando Sur de Estados Unidos publicó el pasado 2 de octubre un video en el que se llevaban a cabo supuestos entrenamientos militares con fuego real en el mar Caribe.

El video dura casi 20 segundos y muestra, desde diferentes ángulos, cómo el Comando Sur utiliza vehículos como helicópteros y buques navales, así como armas de fuego.

"Las fuerzas militares estadounidenses realizaron un entrenamiento que incluyó un ejercicio con fuego real con sistemas de armas navales en el mar Caribe", dice la publicación del Comando en la red social X.

En la publicación se detalla que las operaciones fueron coordinadas tanto por el Departamento de Guerra de EE. UU. como por el presidente Donald Trump.

La publicación de este video se produce en medio de una tensa situación entre Estados Unidos y Venezuela, no solo por el reciente ataque de las autoridades estadounidenses a una supuesta narcolancha en el mar Caribe, sino también por la orden del mandatario de declarar al país en "conflicto armado" con los carteles del narcotráfico.

Demonstrating readiness and lethality: @USNavy and @USMC forces conducted training, including a live-fire exercise with naval weapons systems, in the Caribbean Sea. U.S. military forces are deployed to the Caribbean in support of the #SOUTHCOM mission

Actualmente, el mandatario ha desplegado en el mar Caribe ocho buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear, como parte de sus acciones contra los carteles de droga.

Trump también ordenó el envío de aviones caza modelo F-35B a Puerto Rico, lo que provocó reacciones negativas, como la del presidente de Bolivia, Luis Arce, quien calificó la acción como una "actitud hostil" por parte de EE. UU.

