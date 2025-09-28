Video muestra a agente de ICE apuntar su arma a transeúntes tras captura de supuesto indocumentado

Las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) han estado en la opinión pública por denuncias de abusos contra migrantes y uso excesivo de la fuerza durante operativos, según organizaciones sociales.

Redes sociales han servido como plataforma para que testigos divulguen las acciones de las fuerzas de seguridad encargadas de aplicar gran parte de las políticas antimigrantes de la actual administración estadounidense.

Durante la captura de un supuesto indocumentado, uno de los agentes de ICE dejó caer su arma, lo que generó alarma entre los peatones que observaban y documentaban el operativo con sus teléfonos celulares.

Al recoger el arma, el agente la apuntó hacia los transeúntes, mientras el detenido denunciaba que estaba siendo sometido a un uso excesivo de la fuerza.

Posteriormente, el agente desvió la dirección del arma y pidió a quienes grababan que se alejaran, mientras otros miembros de ICE procedían a la detención del supuesto migrante.

El incidente ocurrió en la intersección de Hamilton Streen y Queens Chapel Road, en Maryland.

Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, las acciones del Gobierno de Estados Unidos contra la comunidad migrante han aumentado, según diversas mediciones sociales.

Según datos consignados por Univisión, en los primeros 100 días de gobierno de Trump se arrestaron a más de 65 mil personas.