“¡Por favor, lléveme a mí también!”: Agente del ICE lanza al piso a una madre frente a sus hijos

El jueves 25 de septiembre, alrededor de las 18.56 horas, una madre ecuatoriana fue lanzada al piso violentamente por un agente federal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), mientras asistía con su familia a una cita migratoria en el barrio de Manhattan, Nueva York.

El incidente fue grabado por diversos medios estadounidenses en el tribunal de inmigración y desató indignación en las redes sociales, principalmente porque los internautas se preocuparon por las tácticas, consideradas más graves, empleadas por el ICE al momento de arrestar o detener a los inmigrantes indocumentados en EE. UU.

En la grabación se observa a la mujer y a sus dos hijos abrazados a un hombre, quien presuntamente es el esposo de la ecuatoriana y padre de los menores, segundos antes de que los agentes del ICE los separaran. “Simplemente agárrenlos y sáquenlos”, agregó un oficial antes de tomar a la madre del cabello e intentar separarla de su marido.

“La conducta es inaceptable e indigna de los hombres y mujeres del Departamento de Seguridad Nacional. Nuestras fuerzas del orden se rigen por los más altos estándares profesionales y este agente ha sido relevado de sus funciones mientras nosotros realizamos una investigación exhaustiva”, declaró la subsecretaria del ICE, Tricia McLaughlin.

El caso de Mónica Elizabeth Moreta

El incidente se desató cuando la ecuatoriana Mónica Elizabeth Moreta le pidió a gritos a un agente federal del ICE que también la llevara a ella y a sus hijos de regreso a Ecuador, junto a su esposo que será deportado, debido a que teme por la vida de su pareja, quien escapó de su país de origen por las constantes amenazas de las pandillas.

“¡A ustedes no les importa nada, me jalaron el pelo!”, gritó Mónica, a lo que el agente únicamente respondió: “Adiós, adiós”, mientras la mujer suplicaba y hacía señas con las manos, en presencia de sus dos hijos menores de edad y de varios medios de comunicación estadounidenses, los cuales comenzaron a grabar el suceso en el tribunal.

“¡Por favor, lléveme a mí también!”, gritó por última vez Elizabeth, lo que desató la furia del agente federal, quien la tomó de los hombros y la empujó contra la pared antes de lanzarla al suelo. El oficial del ICE se levantó y únicamente le pidió que se retirara, antes de solicitar a la unidad de seguridad que sacara a ella y a sus hijos del edificio.

“Cuando salimos del tribunal de inmigración, los agentes del ICE comenzaron a detenernos. Nos jalonearon y les pregunté por qué nos estaban separando a mi esposo, a mí y a mis hijos”, dijo Moreta, en una entrevista concedida a la cadena de televisión Telemundo, al retirarse de su cita con las autoridades sobre su caso de asilo en proceso.

“Les dije: ‘¿A dónde se lo llevan?’ y el agente solo me respondió que me tenía que retirar inmediatamente del tribunal”, relató la madre ecuatoriana, quien, junto con su esposo Rubén —detenido durante la cita con inmigración—, había llegado al territorio de los Estados Unidos con su familia en febrero del 2023, hace más de dos años.

Por su parte, el miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Dan Goldman, exigió que se adopten las medidas disciplinarias pertinentes, ya que “un agente arrojó violentamente a esta mujer desconsolada al suelo frente a sus hijos. Ella no lo había tocado, no representaba ninguna amenaza y tuvo que ser trasladada al hospital”.