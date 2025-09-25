“Se quejó por semanas”: Inmigrante latino, beneficiario de DACA, muere bajo custodia de ICE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informó que un inmigrante indocumentado, beneficiario de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, más conocida como DACA, falleció bajo su custodia el 22 de septiembre en California.

Mediante un comunicado, la agencia del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos informó que el ciudadano mexicano de 39 años, identificado como Ismael Ayala Uribe, murió en el Centro Global de Valley, ubicado en la ciudad de Victorville, donde se encontraba detenido y fue evaluado por un médico de guardia.

“Ayala estaba detenido en el Centro de Procesamiento del ICE y fue evaluado por un médico de guardia. Se le proporcionó medicación y se le devolvió a su dormitorio, pero luego fue llamado para evaluar más a fondo un absceso en un glúteo y se le programó una cirugía para extirparlo”, explicó el Departamento de Seguridad Nacional.

Según lo informado por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, un absceso perianal es una acumulación dolorosa de pus, causada por una infección bacteriana de una glándula obstruida. Los síntomas incluyen hinchazón, irritación y fiebre, por lo que hay que buscar atención médica para evitar complicaciones.

ICE justifica la detención de Ismael Ayala Uribe

Aunque el comunicado del ICE indicó que la causa de la muerte aún está bajo investigación, las autoridades señalaron que Ismael Ayala Uribe “era hipertenso y presentaba taquicardia anormal”. Además, el Departamento de Seguridad Nacional reveló que el mexicano ingresó a EE. UU. ilegalmente, en una fecha y lugar desconocidos.

Ante esta situación, la familia del difunto declaró que, en el 2012, Ismael solicitó y obtuvo la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, una política de inmigración que permitía a algunos individuos sin estatus migratorio legal, tras haber ingresado al país cuando eran niños, ser elegibles para un documento de autorización de empleo.

Sin embargo, los funcionarios del ICE indicaron que Ayala fue condenado por su primer delito de conducción bajo los efectos del alcohol en noviembre del 2016. Por ello, en diciembre del 2017, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) denegaron su solicitud de renovación de estatus DACA.

Posteriormente, en marzo del 2020, Uribe fue condenado en la Corte Superior de California por su segundo delito de conducción bajo los efectos del alcohol, en el condado de Orange. Por ello, fue sentenciado a 182 días de cárcel y a cinco años de libertad condicional, por lo que su protección de DACA finalizó en abril del 2025.

Familia de migrante exige justicia

La familia de Ismael Ayala Uribe denunció públicamente que el mexicano había fallecido mientras estaba bajo custodia del ICE, en el estado de California. Dadas las circunstancias, los familiares aseguran que el difunto se enfermó cuando estaba en el centro de detención, ya que se quejaba de dolores y de fiebre durante varias semanas.

“Miren, yo les voy a decir la verdad. Tengo una gran presión en el pecho y una angustia en el corazón que ya no aguanto”, aseguró la madre de Ismael, Lucía Ayala, quien fue entrevistada por la cadena Univisión y dijo que busca respuestas y exige transparencia sobre cómo y por qué falleció su hijo mientras se encontraba bajo custodia del ICE.

“Lo visité dos días antes de su muerte y le vi la cara toda escurrida. Cuando llegó, él estaba gordito pero ya no, su rostro era distinto y parecía que era de un color amarillo pálido. Recuerdo que también se había quejado de la hinchazón desde hace semanas. Hubo negligencia y no lo atendieron a tiempo”, concluyó Lucía, quien pide justicia.