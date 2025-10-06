Trump ordena frenar todo contacto diplomático con Venezuela: qué implica esto para ambos países

Un reciente informe de The New York Times afirma que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó cancelar cualquier acercamiento diplomático con Venezuela.

El medio, a través de varias fuentes, señala que el mandatario habría ordenado directamente a su enviado especial en el país sudamericano, Richard Grenell, detener cualquier tipo de acercamiento con el gobierno de Nicolás Maduro.

Dicha orden se aplicará de forma inmediata y supone frenar cualquier intento de negociación entre EE. UU. y Venezuela.

“Durante una reunión con altos mandos militares, Trump llamó a Grenell y le ordenó que cesara toda actividad diplomática, incluidas sus conversaciones con Nicolás Maduro”, detalla el medio.

Esto no solo pondría punto final a los intentos de negociación pacífica entre ambos países, sino que también, en palabras del medio, “allana el camino para una posible escalada militar contra los narcotraficantes o el gobierno de Nicolás Maduro”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo con Venezuela, según informa The New York Times.https://t.co/mtZTKqNTyn — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 6, 2025

Uno de los posibles motivos por los que Trump tomó esta decisión, según The New York Times, es la negativa de Maduro a acceder a las peticiones estadounidenses.

Entre ellas estaba la de renunciar voluntariamente a la presidencia de Venezuela, además de que varios funcionarios del país sudamericano niegan que Maduro esté involucrado en actividades asociadas al narcotráfico, acusaciones que EE. UU. ha reiterado constantemente.

Trump calls off diplomatic outreach to Venezuela, New York Times reports https://t.co/8qYtQ0Y9dc — Reuters Venezuela (@ReutersVzla) October 6, 2025

Esta situación intensifica aún más la tensión entre ambos países, sumada a los constantes ejercicios militares que EE. UU. lleva a cabo en el mar Caribe y a los ataques contra supuestos barcos que transportan droga cerca de las costas venezolanas.

Actualmente, EE. UU. tiene desplegados ocho buques de guerra, un submarino con propulsión nuclear y más de cuatro mil soldados. Trump justificó esto al afirmar que el país se encuentra en un “conflicto armado no internacional” con los carteles de droga.

Desde agosto, el gobierno de Trump, por medio del Departamento de Defensa, ha destruido al menos cinco embarcaciones que supuestamente transportaban drogas, lo que ha causado la muerte de más de 20 personas.

Lea también: “Precisión y preparación”: nuevo video del Comando Sur de EE. UU. exhibe despliegue de cazas en el Caribe