¿Cómo quedaron las elecciones en Estados Unidos y cuándo se anunciarán los resultados?

Desde la mañana hasta la noche del pasado martes 4 de noviembre, millones de estadounidenses eligieron gobernadores, alcaldes y nuevas leyes. La participación fue mucho más alta de lo que se esperaba para unas elecciones locales o estatales, debido a que las más llamativas suelen ser las presidenciales, celebradas hace casi un año.

De acuerdo con la cadena de noticias CNN, predecir cuándo se anunciarán los resultados de unas elecciones es un “asunto muy delicado”, puesto que pueden pasar varias horas o incluso días hasta que los candidatos sean proclamados vencedores. Sin embargo, las presidenciales suelen ser más complejas debido a la cantidad de votantes.

Aun así, aunque no exista una contienda que atraiga a un gran número de estadounidenses a las urnas, la rapidez con que se proclaman los resultados depende en gran medida de cuán reñida sea la disputa entre los candidatos a gobernador o alcalde. Por ello, no existe una fecha específica en la que se conocerán todos los resultados.

No obstante, los procedimientos de votación y la historia reciente ofrecen algunas referencias adicionales, principalmente porque el conteo de votos se prolongó más allá de la noche electoral del 4 de noviembre, y los resultados de las elecciones no son oficiales hasta la certificación final: Todo depende de la rapidez y del margen de votos.

Las principales elecciones en EE. UU. 2025

Virginia

La exrepresentante demócrata Abigail Spanberger, quien mantuvo una ventaja constante en la contienda, ganó la gobernación de Virginia. El estado realizó el conteo de votos con rapidez, pero aún no se ha decidido quién será el vicegobernador, el fiscal general ni los integrantes de la Cámara de Delegados, en el llamado Antiguo Dominio.

Nueva Jersey

Como hace cuatro años, las elecciones a gobernador en Nueva Jersey fueron muy reñidas. A pesar de ello, la elegida fue Mikie Sherrill, quien intentará consolidar el control demócrata en el “Estado Jardín”, que había mostrado cierta inclinación republicana en los últimos meses, principalmente por la influencia del presidente Donald Trump.

California

El famoso “Estado Dorado” es conocido por su largo periodo de tabulación de votos. En esta ocasión, los votantes de California aprobaron la medida de redistribución de distritos del Congreso, cuya meta es contrarrestar la supuesta manipulación electoral que el presidente Trump ha impulsado en los estados tradicionalmente republicanos.

Detroit

La presidenta del Concejo Municipal de Detroit, Mary Sheffield, está preparada para hacer historia tras convertirse en la primera alcaldesa de la ciudad. Luego de vencer en las elecciones a su oponente, el pastor Solomon Kinloch, la activista de derechos civiles dijo que seguirá trabajando en proyectos de vivienda y limpieza de los vecindarios.

Maine

Los votantes de Maine rechazaron una iniciativa electoral de identificación de votantes y aprobaron restricciones a las armas. El “Estado del Pino” apoyó una ley de orden de protección extrema que prohíbe la “compra, posesión o control de un arma” si se sospecha que una persona “representa un peligro significativo de causar lesiones físicas”.

Miami

La comisionada Eileen Higgins y el exadministrador municipal Emilio González disputarán una segunda vuelta por la Alcaldía de Miami, tras la votación del pasado martes 4 de noviembre, en la que los votos fueron insuficientes para obtener la victoria en primera ronda, para lo cual se requería la mitad de la ciudad más poblada del condado.

Nueva York

Con más del 50% de los votos, el socialista demócrata Zohran Mamdani ganó las elecciones locales al imponerse en la contienda por la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York. En su discurso como vencedor, el alcalde electo se pronunció sobre los retos que afrontará su gestión, entre los que destaca la presión impulsada por el presidente.