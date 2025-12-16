¿Problemas con las drogas? Qué se sabe de Nick Reiner, señalado de asesinar a su padre Rob Reiner

La consternación continúa por la muerte del director de cine Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, cuyos cuerpos fueron encontrados en su vivienda en Brentwood. Su hijo, Nick Reiner, es señalado como el presunto responsable de los asesinatos.

Nick Reiner, de 32 años, fue detenido y permanece en prisión preventiva desde este 16 de diciembre, mientras espera asistir a una audiencia en la que conocerá los cargos que le imputa un juez.

De acuerdo con la Policía de la metrópoli de California, en la costa oeste de EE. UU., el matrimonio Reiner fue “víctima de homicidio” y las investigaciones apuntan a que Nick sería el autor de las muertes.

Nick es uno de los tres hijos de la pareja y vivía de forma intermitente con sus padres. Además, era ampliamente conocida su problemática con las drogas.

De hecho, Nick había hablado abiertamente sobre su intento por dejar las drogas, las cuales —afirma— empezó a consumir desde los 15 años.

Había estado internado en distintos centros de rehabilitación y, en un momento, llegó a vivir en la calle debido a sus adicciones.

Según NBC News, dos fuentes cercanas al caso aseguraron que un día antes del crimen, Nick y sus padres asistieron a una fiesta navideña en la que ocurrió una fuerte discusión.

Según estas fuentes, Nick se comportó de forma extraña, lo que provocó incomodidad en sus padres y en el resto de los invitados.

“Los padres de Reiner estaban consternados y avergonzados por el comportamiento de su hijo y preocupados por su salud”, relató otro testigo citado por NBC News.

