Los detalles de la fiesta donde Rob Reiner discutió con su hijo un día antes de ser hallado muerto en Brentwood

Mucha controversia ha causado la repentina muerte del director de cine Rob Reiner y su esposa Michele, cuyos cuerpos fueron encontrados el 14 de diciembre en su residencia, ubicada en un barrio de Brentwood.

De forma preliminar, las autoridades indicaron que el hijo del director, Nick Reiner, fue arrestado ese día y señalado como presunto responsable de la muerte de sus padres.

Mientras la policía mantiene un nivel “hermético” respecto de este caso y de los motivos que supuestamente habrían llevado a Nick a asesinar a sus progenitores, varios medios señalan que, antes del hecho, ocurrió una discusión familiar.

Según declaraciones de amigos de la familia, recogidas por el diario Los Ángeles Times, Rob Reiner y su hijo habrían tenido una fuerte discusión en una fiesta navideña celebrada el 13 de diciembre.

También se indicó que la fiesta se llevó a cabo en la casa del conductor televisivo y comediante Conan O'Brien, y que Nick se comportó de “una forma extraña” durante toda la noche.

🇺🇸 Rob Reiner's son Nick has been taken into custody, US media reported, after the famed Hollywood director and his wife were found dead in their Los Angeles home.



CBS and ABC said he had been arrested, and the Los Angeles Times reported he was booked into the Los Angeles County… pic.twitter.com/ISYdKMzwlk — AFP News Agency (@AFP) December 15, 2025

Además, el medio obtuvo declaraciones de una fuente relacionada con la investigación, la cual afirmó que, en la vivienda donde fueron encontrados los cuerpos de Reiner y su esposa, no había señales de entrada forzada.

Rob Reiner, wife Michele got into heated argument with son Nick at Conan O’Brien’s Christmas party 24 hours before murders: report https://t.co/7P2hm4ALSE pic.twitter.com/qN8LZJoELN — Page Six (@PageSix) December 15, 2025

Asimismo, CBS News informó, con base en dos fuentes familiarizadas con el caso, que los cuerpos de Reiner y su esposa presentaban múltiples puñaladas.

Rob Reiner's masseuse stumbled on grisly murder scene hours after he and son Nick had huge argument at Conan O'Brien's holiday party https://t.co/PWyva8FAmu — Daily Mail (@DailyMail) December 15, 2025

Las muertes de Reiner, de 78 años, y de su esposa Michele, de 70, han causado conmoción entre personalidades del arte y la política, ámbitos en los que el director era ampliamente reconocido.

“Esta es una pérdida devastadora para nuestra ciudad y nuestro país. Las contribuciones de Rob Reiner resuenan en toda la cultura y la sociedad estadounidense, y ha mejorado innumerables vidas a través de su trabajo creativo y su activismo en la lucha por la justicia social y económica”, expresó en un comunicado la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

