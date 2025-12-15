Los detalles de la fiesta donde Rob Reiner discutió con su hijo un día antes de ser hallado muerto en Brentwood

Un día antes de ser hallado sin vida junto a su esposa, el director de cine Rob Reiner habría discutido con su hijo Nick durante una fiesta navideña.

Rob Reiner (derecha) y Michelle Reiner (izquierda) llegan a la ceremonia de entrega de medallas en honor a los galardonados de la 46.ª edición de los Premios Kennedy Center Honors en el Departamento de Estado en Washington, DC, EE. UU., el 2 de diciembre de 2023 (reeditada el 15 de diciembre de 2025). (Foto Prensa Libre: EFE)

Mucha controversia ha causado la repentina muerte del director de cine Rob Reiner y su esposa Michele, cuyos cuerpos fueron encontrados el 14 de diciembre en su residencia, ubicada en un barrio de Brentwood.

De forma preliminar, las autoridades indicaron que el hijo del director, Nick Reiner, fue arrestado ese día y señalado como presunto responsable de la muerte de sus padres.

Mientras la policía mantiene un nivel “hermético” respecto de este caso y de los motivos que supuestamente habrían llevado a Nick a asesinar a sus progenitores, varios medios señalan que, antes del hecho, ocurrió una discusión familiar.

Según declaraciones de amigos de la familia, recogidas por el diario Los Ángeles Times, Rob Reiner y su hijo habrían tenido una fuerte discusión en una fiesta navideña celebrada el 13 de diciembre.

También se indicó que la fiesta se llevó a cabo en la casa del conductor televisivo y comediante Conan O'Brien, y que Nick se comportó de “una forma extraña” durante toda la noche.

Además, el medio obtuvo declaraciones de una fuente relacionada con la investigación, la cual afirmó que, en la vivienda donde fueron encontrados los cuerpos de Reiner y su esposa, no había señales de entrada forzada.

Asimismo, CBS News informó, con base en dos fuentes familiarizadas con el caso, que los cuerpos de Reiner y su esposa presentaban múltiples puñaladas.

Las muertes de Reiner, de 78 años, y de su esposa Michele, de 70, han causado conmoción entre personalidades del arte y la política, ámbitos en los que el director era ampliamente reconocido.

“Esta es una pérdida devastadora para nuestra ciudad y nuestro país. Las contribuciones de Rob Reiner resuenan en toda la cultura y la sociedad estadounidense, y ha mejorado innumerables vidas a través de su trabajo creativo y su activismo en la lucha por la justicia social y económica”, expresó en un comunicado la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

