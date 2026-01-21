Por qué la próxima tormenta invernal en EE. UU. alerta a más de 30 estados y puede ser calificada como “histórica”

El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos (NWS, en inglés) ha advertido en días recientes sobre la llegada de una gran tormenta invernal que amenaza el territorio estadounidense y Canadá con nevadas, hielo y una intensa ola de frío ártico.

Las autoridades meteorológicas señalan que esta tormenta, que se prevé tenga más impacto el próximo fin de semana, afectará a millones de personas.

Alrededor de 30 estados de EE. UU. están en alerta por la llegada de esta tormenta, que varios expertos aseguran podría ser “histórica”.

“Una extensa tormenta invernal provocará fuertes nevadas y lluvia helada desde las Montañas Rocosas meridionales, las llanuras y el centro-sur a partir del viernes, desplazándose hacia la costa este hasta el domingo”, detalló el NWS.

Se prevé que la tormenta comience el próximo 23 de enero en el estado de Colorado y deje a su paso una franja blanca en lugares como Texas, Kansas, Tennessee y Misuri, hasta llegar a la costa este y dejarse sentir en ciudades como Washington, Boston y Nueva York.

📷 SNOW SQUALL ALERT: Multiple rounds of snow squalls are expected across the Northeast Thursday and again Friday.

Expect rapid changes in visibility and slick roads. If caught driving: 📷 Slow down 📷 Hazards ON 📷 Don’t slam on brakes pic.twitter.com/mwz1Tl8sFb — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 21, 2026

El NWS destaca de esta tormenta invernal la sensación térmica, ya que asegura que estará acompañada de vientos que podrían provocar temperaturas inferiores a -45 °C en algunos puntos del país.

Se prevé que dichas temperaturas se mantengan hasta finales de enero, e incluso se extiendan hasta febrero, en especial en la costa este de EE. UU. y el valle de Ohio.

Talks of snow may be exciting, but dangerously cold temperatures bring even more risk this weekend. -50F wind chills in the Plains, and sub-freezing temperatures all the way down to the Gulf Coast pose a life threatening risk this weekend, especially where snow/ice cause power… pic.twitter.com/C3HeUFi2f5 — National Weather Service (@NWS) January 21, 2026

¿Cómo estará el fin de semana?

El NWS aclara que la tormenta azotará con fuerza la costa este, y se notará en ciudades como Washington y Nueva York, con nevadas que podrían acumular hasta 15 centímetros entre el domingo 25 y lunes 26.

El sábado 24, en Nueva York, se prevé que las temperaturas oscilen entre los -14 °C de mínima y -9 °C de máxima.

Canadá

Con respecto a Canadá, las autoridades meteorológicas señalan que la tormenta se ubicará el próximo 22 de enero en la zona de Las Praderas, al oeste.

En las provincias de Saskatchewan y Manitoba, la tormenta podría hacer descender las temperaturas hasta los -40 grados, mientras que en Ontario la cifra estaría entre los -30 grados centígrados.

