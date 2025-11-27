Qué es el “efecto lago” y por qué causa nevadas en EE. UU. en el Día de Acción de Gracias

Qué es el “efecto lago” y por qué causa nevadas en EE. UU. en el Día de Acción de Gracias

Durante el Día de Acción de Gracias y el resto de la semana en EE. UU. habrán nevadas en algunos lugares causados por el llamado "efecto lago".

Una mujer camina por la calle bajo la lluvia en el barrio de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, el 19 de noviembre de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

Este 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias en EE. UU., y durante toda la semana, ha predominado un ambiente frío en diferentes sectores del territorio estadounidense.

Medios locales han informado que, en el centro y noroeste de EE. UU., se ha registrado nieve, en concreto en áreas como Wisconsin, Michigan, Ohio, Pensilvania y el oeste de Nueva York.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. (NWS, en inglés) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) han advertido sobre la presencia de ráfagas de viento y nula visibilidad, las cuales afectarán a las personas que se movilicen tanto por vía terrestre como aérea.

Uno de los motivos por los cuales se ha incrementado la nieve en EE. UU. es el denominado “efecto lagos”, un fenómeno que suele originarse en la zona conocida como los Grandes Lagos.

Foto de referencia. El clima en el norte y costa este de EE. UU. será afectado por tormentas durante el jueves 27 de noviembre. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Tormentas y nevadas: así estará el clima en el norte y medio oeste de EE. UU. en el Día de Acción de Gracias

Inflado de globos para el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's

Desfile de Macy’s por el Día de Acción de Gracias: horario, recorrido y dónde verlo en EE. UU.

Este suceso, de acuerdo con el NWS, ocurre cuando el aire ártico atraviesa las aguas de los Grandes Lagos, que suelen estar cálidas, lo que causa un incremento en la humedad y genera mayores nevadas cerca de las costas.

Ese aire ártico, según las autoridades, proviene de zonas frías como Canadá.

Por ello, las autoridades estadounidenses han registrado que en las zonas cercanas a los Grandes Lagos ha habido una acumulación de hasta 60 centímetros de nieve, con vientos que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Se prevé que estas nevadas continúen en los lugares afectados hasta el fin de semana, ya que se habrían originado desde el pasado 26 de noviembre.

Medios como Univisión muestran antecedentes de otras épocas en EE. UU. durante nevadas causadas por el “efecto lagos”. Una de ellas, en el 2022, dejó más de seis pies de nieve en el oeste de Nueva York.

También se mencionó que, en esa época, en el sur de Buffalo, la nieve alcanzó los siete pies, lo cual provocó daños en techos de viviendas y dejó a muchos conductores varados en varios tramos estatales.

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

