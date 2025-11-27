Qué es el “efecto lago” y por qué causa nevadas en EE. UU. en el Día de Acción de Gracias

Este 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias en EE. UU., y durante toda la semana, ha predominado un ambiente frío en diferentes sectores del territorio estadounidense.

Medios locales han informado que, en el centro y noroeste de EE. UU., se ha registrado nieve, en concreto en áreas como Wisconsin, Michigan, Ohio, Pensilvania y el oeste de Nueva York.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. (NWS, en inglés) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) han advertido sobre la presencia de ráfagas de viento y nula visibilidad, las cuales afectarán a las personas que se movilicen tanto por vía terrestre como aérea.

Uno de los motivos por los cuales se ha incrementado la nieve en EE. UU. es el denominado “efecto lagos”, un fenómeno que suele originarse en la zona conocida como los Grandes Lagos.

Este suceso, de acuerdo con el NWS, ocurre cuando el aire ártico atraviesa las aguas de los Grandes Lagos, que suelen estar cálidas, lo que causa un incremento en la humedad y genera mayores nevadas cerca de las costas.

Lake-effect snow showers are picking back up this Thanksgiving evening. Watch for roads to ice up again once the sun goes down, and take it slow heading back home!



Winter weather advisories continue until 7 a.m., and a few inches are possible in some communities west of US-131. pic.twitter.com/e9PGWFAF9t — Blake Harms (@wxblakeharms) November 27, 2025

Ese aire ártico, según las autoridades, proviene de zonas frías como Canadá.

Our previous Winter Weather Advisory has been upgraded to a Lake-Effect Snow Warning for Mercer County, PA through 7pm Friday. A Winter Weather Advisory has been issued for eastern Tucker County, WV. Winter Weather Advisories continue for Venango and Forest Counties. pic.twitter.com/c60oJUe5Mw — NWS Pittsburgh (@NWSPittsburgh) November 27, 2025

Por ello, las autoridades estadounidenses han registrado que en las zonas cercanas a los Grandes Lagos ha habido una acumulación de hasta 60 centímetros de nieve, con vientos que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Here's a look at how the lake effect band is expected to shift this evening thru early Sat. It likely remains mainly in the southern/western Adirondacks tonight before dropping south tomorrow, even extending into the Capital District & western MA tmrw P.M. #nywx #mawx #vtwx #ctwx pic.twitter.com/wVJDcuq359 — NWS Albany (@NWSAlbany) November 27, 2025

Se prevé que estas nevadas continúen en los lugares afectados hasta el fin de semana, ya que se habrían originado desde el pasado 26 de noviembre.

Medios como Univisión muestran antecedentes de otras épocas en EE. UU. durante nevadas causadas por el “efecto lagos”. Una de ellas, en el 2022, dejó más de seis pies de nieve en el oeste de Nueva York.

También se mencionó que, en esa época, en el sur de Buffalo, la nieve alcanzó los siete pies, lo cual provocó daños en techos de viviendas y dejó a muchos conductores varados en varios tramos estatales.

