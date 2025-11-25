Qué zonas de EE. UU. están en alerta por una tormenta invernal previo al Día de Acción de Gracias

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) y otras autoridades estadounidenses han emitido alertas a varios estados debido a la presencia de una potente tormenta invernal, justo antes de que dé inicio una de las temporadas con más viajes terrestres y aéreos por el Día de Acción de Gracias.

Las autoridades de EE. UU. han emitido alerta en estados como Alaska, Montana, Idaho, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Minnesota, Wisconsin, Michigan y Nueva York.

Se prevé que este sistema de nevadas deje un total de 30 centímetros de nieve en áreas como Dakota del Norte, Dakota del Sur y la zona de los Grandes Lagos.

Las autoridades estiman que este 25 de noviembre será el día con mayor tráfico aéreo, con más de 52 mil vuelos previstos.

Además de las fuertes nevadas, se prevén precipitaciones que podrían afectar el tráfico aéreo en los aeropuertos de la Ciudad de Nueva York, Boston y Chicago.

Las fuertes precipitaciones podrían extenderse hasta la tarde del 26 de noviembre, según las autoridades.

Isolated severe thunderstorms are likely across parts of the Southeast/Deep South Tuesday morning into early evening. A couple tornadoes are possible in parts of eastern Mississippi and Alabama. In the north-central U.S., a storm will bring heavy snow and gusty to high winds over… pic.twitter.com/rRtlD8TSaX — National Weather Service (@NWS) November 25, 2025

Otros estados donde se prevé lluvia son Washington y Oregón, especialmente en Seattle y Portland.

Las autoridades afirman que el mayor flujo vehicular en carreteras se producirá el martes, el miércoles 26 y el domingo 30 de noviembre, cuando se espera el regreso del grueso de personas que viajaron fuera de sus lugares de residencia, ya sea al extranjero o de vuelta a sus hogares familiares.

Por su parte, el secretario de Transporte informó que se esperan unos 31 millones de viajeros en los aeropuertos del país a lo largo de la semana, en la temporada de mayor actividad en más de una década y media, según la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), que también prevé un domingo ajetreado en los aeropuertos.

