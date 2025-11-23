EE. UU. prevé cifras récord de vuelos por el Día de Acción de Gracias y estas son las proyecciones

Debido a que el próximo 27 de noviembre se celebrará en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, las autoridades prevén un incremento de vuelos dentro del territorio estadounidense.

Datos recogidos por la Administración Federal de Aviación de EE. UU. (FAA, por sus siglas en inglés) indican que la próxima semana se registrarán cifras récord en cuanto a cantidad de vuelos y afluencia de pasajeros.

La FAA prevé aproximadamente 360 mil vuelos, los cuales comenzaron el pasado 21 de noviembre y se estima que finalizarán el 2 de diciembre.

Además, la entidad afirma que el miércoles 25 de noviembre será el día con mayor concentración de vuelos, con alrededor de 52 mil despegues y aterrizajes.

Por otro lado, el medio Fox Weather informó que las autoridades estadounidenses reforzarán aspectos como las torres de control y las plataformas terrestres, a fin de mitigar los retrasos.

Asimismo, la FAA ha solicitado a los viajeros tener en cuenta diversas recomendaciones para favorecer el flujo en los aeropuertos, como llegar con tiempo suficiente a sus respectivos vuelos y estar pendientes de posibles alteraciones debido a condiciones climáticas.

Flying for #Thanksgiving2025? You’re not alone as we expect this to be the busiest Thanksgiving travel season in 15 years. Tuesday, November 25 will see the most air travel next week with 52,185 forecasted flights. Be patient, arrive early and check your flight status with your… pic.twitter.com/Hv5M4331Ji — The FAA ✈️ (@FAANews) November 21, 2025

En cuanto al clima durante este periodo festivo, Fox Weather indicó que podrían formarse dos sistemas de tormentas en el sur, el noreste y la costa del Atlántico, lo que incrementaría las posibilidades de lluvias y nevadas.

No solo los vuelos reportarán un aumento de pasajeros, ya que la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) estima que más de 81 millones de personas se movilizarán por vía terrestre durante el feriado.

Además, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) afirmó que prevé revisar a más de 17 millones de pasajeros en los controles de seguridad aeroportuarios.

