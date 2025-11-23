Cuándo se celebra el Día de Acción de Gracias en EE. UU. y cómo se originó

El Día de Acción de Gracias (Thanksgiving, en inglés) es una de las tradiciones más populares en EE. UU., además de ser una de las más históricas del territorio estadounidense.

Aunque tiene sus orígenes en ese país, es una celebración que se ha adoptado en otras naciones.

Esta festividad no tiene una fecha exacta, pues se celebra el cuarto jueves de noviembre. En esta ocasión, el Día de Acción de Gracias en EE. UU. se celebrará el próximo 27 de noviembre.

Es una celebración centrada principalmente en la convivencia familiar. También es uno de los periodos del año en que más personas viajan para reunirse con sus seres queridos.

Además, esta festividad, según el portal del Gobierno de Estados Unidos, antecede uno de los periodos de mayor actividad comercial en la historia del país: el denominado "Black Friday".

Orígenes

Según el portal USA GOV, esta celebración se remonta a 1621, cuando colonos ingleses y nativos americanos compartieron una cosecha conjunta.

Aquella celebración habría durado cerca de tres días, durante los cuales compartieron platillos como pavo, frutos secos, calabazas y otros alimentos.

Fue una expresión de gratitud por la abundancia, tras una época de duro invierno.

No fue sino hasta 1789 que el presidente de EE. UU., George Washington, declaró el Día de Acción de Gracias como festividad nacional.

