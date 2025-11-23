Internacional
Cómo estará el clima en EE. UU. durante las celebraciones del Día de Acción de Gracias
Las autoridades de EE. UU. prevén que al menos 80 millones de personas se movilicen vía terrestre para celebrar el Día de Acción de Gracias.
FOTO ILUSTRATIVA. Peatones caminan por una acera despejada en Washington, D.C., EE. UU., el 6 de enero de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)
Esta semana comenzarán las celebraciones en EE. UU. por el Día de Acción de Gracias, y las autoridades prevén un incremento considerable de viajes, tanto aéreos como terrestres.
De hecho, estimaciones de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) señalan que más de 80 millones de personas se movilizarán por vía terrestre durante la semana próxima, mientras que alrededor de seis millones lo harán por vía aérea.
Por esta razón, las autoridades han solicitado a los viajeros que presten atención a las condiciones climáticas de los próximos días, las cuales podrían afectar considerablemente los desplazamientos dentro de EE. UU. para celebrar el Día de Acción de Gracias.
En un principio, medios y autoridades estadounidenses no prevén grandes complicaciones en la movilidad debido al clima, pero no se descarta la posibilidad de lluvias o nevadas en algunas zonas.
Por ejemplo, medios como Fox Forecast han informado que podrían originarse dos sistemas de tormentas que afectarían el territorio estadounidense.
Desde este domingo 23 de noviembre hasta el martes 25, el primer sistema de tormentas podría causar lluvias en estados como Texas y el sureste de EE. UU.
El miércoles 26, las autoridades prevén un frente frío que avanzará por el norte y podría dejar nevadas en áreas como Minnesota.
El segundo sistema de tormentas se desplazará el domingo por el suroeste, y podría afectar ciudades como Dallas y Austin.
Para el 25 de noviembre se pronostican lluvias intensas en el valle de Tennessee y el sureste del país, así como en ciudades como Seattle y Portland.
Sin embargo, para el jueves 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias en EE. UU., no se prevén complicaciones climáticas, lo que facilitará el transporte terrestre.
Sin embargo, lo que protagonizará ese día es un frente frío que se desplazará hacia la costa este de EE. UU.
Se esperan periodos cortos de lluvia y nieve en montañas del noroeste del Pacífico, según medios como Univisión, y señala que pueden presenciarse nevadas en áreas como Dakota o Minnesota.
