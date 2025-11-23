Cómo estará el clima en EE. UU. durante las celebraciones del Día de Acción de Gracias

Esta semana comenzarán las celebraciones en EE. UU. por el Día de Acción de Gracias, y las autoridades prevén un incremento considerable de viajes, tanto aéreos como terrestres.

De hecho, estimaciones de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) señalan que más de 80 millones de personas se movilizarán por vía terrestre durante la semana próxima, mientras que alrededor de seis millones lo harán por vía aérea.

Por esta razón, las autoridades han solicitado a los viajeros que presten atención a las condiciones climáticas de los próximos días, las cuales podrían afectar considerablemente los desplazamientos dentro de EE. UU. para celebrar el Día de Acción de Gracias.

En un principio, medios y autoridades estadounidenses no prevén grandes complicaciones en la movilidad debido al clima, pero no se descarta la posibilidad de lluvias o nevadas en algunas zonas.

Por ejemplo, medios como Fox Forecast han informado que podrían originarse dos sistemas de tormentas que afectarían el territorio estadounidense.

Thanksgiving travel is here and with it comes millions on the move all across the country. Depending on where you live, inclement weather could throw your travel plans for a loop. https://t.co/Mo8Zkmrko7 pic.twitter.com/eKHRJq1lpy — The Weather Channel (@weatherchannel) November 23, 2025

Desde este domingo 23 de noviembre hasta el martes 25, el primer sistema de tormentas podría causar lluvias en estados como Texas y el sureste de EE. UU.

El miércoles 26, las autoridades prevén un frente frío que avanzará por el norte y podría dejar nevadas en áreas como Minnesota.

Bottom Line, Up Front: The central US could see cooler than normal temperatures Thanksgiving week while areas of the west and Florida could see above normal temperatures.



La Niña, the Madden-Julian Oscillation (MJO), and the potential for a rare November Sudden Stratospheric… pic.twitter.com/2xHXNkO4rw — National Weather Service (@NWS) November 22, 2025

El segundo sistema de tormentas se desplazará el domingo por el suroeste, y podría afectar ciudades como Dallas y Austin.

Para el 25 de noviembre se pronostican lluvias intensas en el valle de Tennessee y el sureste del país, así como en ciudades como Seattle y Portland.

Sin embargo, para el jueves 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias en EE. UU., no se prevén complicaciones climáticas, lo que facilitará el transporte terrestre.

Sin embargo, lo que protagonizará ese día es un frente frío que se desplazará hacia la costa este de EE. UU.

Se esperan periodos cortos de lluvia y nieve en montañas del noroeste del Pacífico, según medios como Univisión, y señala que pueden presenciarse nevadas en áreas como Dakota o Minnesota.

