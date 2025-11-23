Lo que debe saber de las ofertas del Black Friday que pueden haber en productos Apple

La época de Black Friday, sobre todo en Estados Unidos, es un momento en el que se espera una gran cantidad de compras debido a los descuentos que pueden encontrarse en todo tipo de productos.

Los aparatos electrónicos no son la excepción, y en el caso de los teléfonos celulares, se prevé que haya distintas ofertas para que las personas puedan adquirir uno a un precio reducido.

En cuanto a los productos de la popular marca Apple, aunque no haya descuentos directamente en las tiendas oficiales, hay muchas otras alternativas para que las personas puedan obtener alguno de estos artículos.

Por ejemplo, portales digitales especializados en tecnología afirman que uno de los sitios donde se podrán ver más descuentos de productos de la marca Apple es Amazon.

A partir del próximo 28 de noviembre, fecha en la que se prevé el inicio del Black Friday, se espera que el sitio de compras en línea ofrezca varios descuentos en productos de la marca Apple.

Respecto de los artículos que se espera bajen de precio, es difícil prever cuáles serán, pero varios medios tecnológicos predicen que podrían ser los siguientes:

Teléfonos iPhone Air

iPhone 15

iPhone 16

AirPods Pro, tanto la segunda como la tercera generación

iPad 2025

MacBook Air

MacBook Pro

Estos productos suelen ser los que más se ofrecen durante la temporada de descuentos en Amazon.

Apple, por lo general, no suele abrir descuentos oficiales en sus productos, pero según medios como Andro4All, la compañía celebra ese momento ofreciendo tarjetas de regalo de distinto valor a quienes compren productos Apple en las tiendas oficiales.

